Valentino Rossi a EICMA 2021: data e orario dell’evento One More Lap

Anche Valentino Rossi tra i protagonisti di EICMA 2021 a Milano. Il pilota Petronas Yamaha MotoGP sarà omaggiato in un evento speciale presso la Fiera.

Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 causa Covid-19, EICMA torna nel 2021 ed è programmata dal 23 al 28 novembre presso i padiglioni di Fiera Milano Rho. Le prime due giornate sono esclusivamente per media e operatori, le restanti sono a disposizione di tutti gli appassionati di moto.

Yamaha è uno dei marchi presenti all’Esposizione Internazionale delle due ruote e ha deciso di celebrare il lungo rapporto sportivo avuto con Valentino Rossi. Per giovedì 25 novembre alle ore 14 è previsto l’evento One More Lap promosso proprio dalla casa giapponese. Il nove volte campione del mondo sarà invitato a compiere “ancora un giro” metaforico, quello d’onore, presso l’Arena MotoLive di EICMA. Sicuramente ci saranno tanti tifosi presenti.

Sarà l’occasione per omaggiare Valentino Rossi, che al termine del campionato 2021 si ritira dalla MotoGP. Sarà bello incontrare dal vivo una delle leggende del Motomondiale e ripercorrere con lui alcuni dei momenti più belli della sua lunga carriera nel motociclismo. L’appuntamento è previsto pochi giorni dopo la gara di Valencia, quella che segnerà l’addio del Dottore alla top class.

Yamaha One More Lap si svolgerà all’aperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di distanziamento. L’accesso all’area sarà a numero chiuso e gratuito. Per essere tra i fortunati che potranno assistere all’evento bisogna acquistare un biglietto valido per giovedì 25 novembre sul sito ufficiale eicma.it e successivamente attenersi alle modalità di partecipazione che verranno pubblicate nei prossimi giorni sulla pagina web e sui profili social EICMA.