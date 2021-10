Superbike, il team Bonovo BMW raddoppia nel 2022: ufficializzati i piloti

Il team Bonovo Action BMW ha comunicato in via ufficiale i piloti che correranno nel Mondiale Superbike 2022. Addio a Jonas Folger.

Il team Bonovo Action BMW nel campionato mondiale Superbike 2022 correrà con due piloti. Oggi è stata annunciata ufficialmente la line-up per la prossima stagione.

A correre con le due M 1000 RR della squadra tedesca saranno Loris Baz e Eugene Laverty. Entrambi avranno un supporto da rider ufficiali. Com’era noto da settimane, niente conferma per Jonas Folger. Quest’ultimo non si è trovato bene con la moto nel corso di questo campionato e, nonostante il team volesse concedergli un’altra chance, lui ha preferito esplorare altre possibilità. Il suo futuro è ancora da scrivere, l’unica certezza è che non lo dovremmo vedere nel Mondiale SBK.

Dell’ingaggio di Baz da parte del team Bonovo Action BMW si sapeva da un po’. I buoni risultati ottenuti da sostituto di Chaz Davies con la squadra Go Eleven Ducati hanno convinto il boss Jurgen Roder a puntare su di lui. Occasione importante anche per Laverty, che ha iniziato la stagione con la M 1000 RR di RC Squadra Corse e poi è stato a casa per un po’ a causa dei problemi della struttura italiana. Solo l’infortunio di Tom Sykes gli ha permesso di tornare in moto e di farlo nella formazione ufficiale.

Baz è entusiasta di aver firmato con la squadra tedesca e di rimettersi in gioco nel Mondiale Superbike, dopo un’annata in MotoAmerica: «Sono felice di tornare nel WorldSBK, ringrazio BMW e Bonovo Action per l’opportunità. In Spagna e Portogallo ho dimostrato di avere il ritmo per lottare con i primi del campionato. BMW è cresciuta, ci ho già corso e conosco un po’ di persone. Non vedo l’ora di provare la moto e di lavorare col team».

Pure Laverty è soddisfatto di aver trovato una sella in SBK per il 2022, cosa tutt’altro che scontata dopo una stagione così complicata: «Sono felice di continuare con BMW e di unirmi a Bonovo Action. È fantastico restare in questa famiglia. Gli ultimi sei mesi sono stati duri come pilota, sono grato per il supporto e la fiducia da parte di chi è coinvolto nel progetto. Sono molto motivato a ripagare questa fiducia e sono fiducioso che potremo essere competitivi dopo i test invernali».