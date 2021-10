Un capotecnico della MotoGP non ha potuto raggiungere il paddock di Misano a causa di tampone positivo al Covid.

Il capotecnico di Miguel Oliveira, Paul Trevathan, non è potuto arrivare a Misano a causa di un test positivo al Covid. Al suo posto interviene l’ex capotecnico Guy Coulon. “Paul non c’è. È risultato positivo dopo il viaggio di ritorno dagli USA”, ha spiegato il pilota portoghese della KTM. “Non ha sintomi e lui e la sua famiglia stanno bene. Ma lui è ancora positivo”.

Dopo il caso del test falsificato da parte di un meccanico Avintia, licenziato in tronco, rispunta lo spettro del Coronavirus nell’ambiente del Motomondiale. “C’è bisogno di un risultato del test PCR negativo per entrare nel paddock. Ecco perché è stato impossibile per lui essere qui. Resta in contatto con noi via Internet e cercheremo di scambiare quante più informazioni possibili”.

Ai box si rivede l’esperto Guy Coulon che insieme a Miguel Oliveira ha conquistato le due vittorie nella stagione 2020 come allora capotecnico alla Tech-3-KTM. Successivamente, Coulon ha deciso di farsi da parte assumendo un ruolo secondario all’interno del box, con il pilota portoghese passato al team factory nel 2021. Ma i due si ritrovano fianco a fianco in questo week-end di Misano. “Era l’opzione migliore che potessimo avere come piano B”. I risultati sembrano remare dalla loro parte: nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Misano Miguel Oliveira ha chiuso con un buon 5° posto nella classifica combinata del venerdì.

LEGGI ANCHE —> Dovizioso sognava la Yamaha: “Con Aprilia vantaggi reciproci”