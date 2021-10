Marco Simoncelli, documentario Sic al cinema: la data d’uscita (VIDEO)

Uscirà al cinema il documentario intitolato SIC e dedicato alla vita di Marco Simoncelli, pilota scomparso nel 2011 nella gara di Sepang.

Il 23 ottobre 2021 ricade il decimo anniversario della tragica morte di Marco Simoncelli. Il caso vuole che tale data rientri nel weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Misano Adriatico, dove il circuito è proprio intitolato a lui.

Anche se sono passati dieci anni dal triste evento, il ricordo dell’ex pilota rimane vivo. Non solo per la presenza del padre Paolo con il team SIC58 in Moto3, ma perché Simoncelli ha lasciato tanto di sé nel mondo del motociclismo pur essendosene andato in età giovane. Difficile dimenticare uno come lui.

LEGGI ANCHE -> Papà Simoncelli ne è convinto: “Marco avrebbe fatto come Valentino Rossi”

Proprio per ricordarlo, è stato realizzato il documentario SIC da Sky Original. È stato prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe. Verrà distribuito al cinema come uscita evento da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre. La direzione è affidata ad Alice Filippi. Alla scrittura hanno collaborato Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone; mentre la produzione al contributo di Gabriele Immirzi ed Ettore Paternò per Fremantle Italy, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky.

Alla pellicola SIC hanno contribuito anche la regione Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission. La cinema la distribuzione avverrà in collaborazione con il media partner Radio Deejay.

Ci saranno interviste e testimonianze inedite in questo documentario che sarà un ritratto intenso ed emozionante di Simoncelli. Parleranno amici e rivali. Verrà raccontata la storia di un ragazzo che aveva un grande sogno, mettendo in evidenza sia gli aspetti sportivi che quelli umani. Un grande lavoro per descrivere al meglio la vita di Marco. Saranno tanti i tifosi che andranno al cinema per guardare il documentario SIC.