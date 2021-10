Ferrari, ora il motore spaventa la McLaren: l’ammissione di Norris

I passi in avanti a livello tecnico compiuti dalla Ferrari cominciano a mettere paura ai diretti rivali della McLaren, confessa Lando Norris

Sarà anche in vantaggio di sette punti e mezzo in classifica generale, nella corsa al podio del Mondiale costruttori di Formula 1. Ma la McLaren, quando mancano ormai solo sei appuntamenti alla conclusione del campionato, non può affatto dormire sonni tranquilli.

Colpa della storica avversaria Ferrari, con cui la tradizionale rivalità si è riaccesa proprio quest’anno. E, in particolare, del notevole aggiornamento al motore introdotto nelle ultime gare da Maranello, che all’ultimo Gran Premio di Istanbul sembra aver consentito una notevole crescita alla SF21.

Lo dimostrano i risultati: nella scorsa gara Charles Leclerc si è piazzato quarto, rifilando ben dieci secondi a Lando Norris, che non è andato oltre la settima posizione. Carlos Sainz è giunto subito alle sue spalle, ma rimontando dall’ultima piazzola sulla griglia di partenza. Un precedente che, dunque, preoccupa non poco la scuderia di Woking, come ammette onestamente lo stesso Norris nella consueta conferenza stampa di rito del giovedì.

McLaren preoccupata dalla crescita della Ferrari

“Su alcune piste siamo stati migliori noi, mentre su altre erano più forti loro. Comunque, da quando hanno montato il motore nuovo, hanno compiuto un passo in avanti”, confessa Lando. “Sicuramente in Turchia loro erano molto più veloci di noi, grazie anche a quel nuovo propulsore che non ci semplifica la vita, soprattutto nell’ottica del duello in campionato”.

Un premio, a livello personale, il pilota inglese però l’ha già vinto: quello di più amato dalle donne sulla base di un sondaggio commissionato dalla stessa Formula 1. Un riconoscimento che fa sorridere Norris, ma non tanto per le sue conquiste galanti, quanto soprattutto per i vantaggi che può portare indirettamente al Mondiale a quattro ruote.

“L’ho notato: a volte vedo molti post sui social media da parte di ragazze”, conferma. “Mi piace, è un bene che mostrino interesse nei confronti del nostro sport. Molte persone pensano che le corse siano affascinanti soprattutto gli uomini. Penso che sia positivo se posso aiutare a far sì che più ragazze mostrino più interesse verso questo sport. A lungo termine, potremmo anche avere più donne pilota in pista, perché vorranno iniziare a correre”.

