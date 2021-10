“Schumacher mi fece un regalo”: il ricordo strappalacrime di Montezemolo

L’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, svela il regalo che in gran segreto gli fece il suo pilota Michael Schumacher

Ormai da sette anni è lontano da Maranello: nel frattempo si è dedicato ad altre grandi imprese nel mondo degli affari, da presidente di Alitalia, del comitato di candidatura delle Olimpiadi di Roma, perfino delle manifatture del sigaro toscano.

Eppure il nome di Luca Cordero di Montezemolo è inevitabilmente legato in primo luogo proprio alla Ferrari, un marchio del quale ha scritto pagine di storia fondamentali. Da direttore sportivo negli anni ’70, portando al trionfo mondiale Niki Lauda. E poi da presidente, tra i ’90 e i 2000, per ben ventitré anni consecutivi, segnati soprattutto dall’epoca d’oro di Michael Schumacher.

Ecco, appunto: Schumi. Il pupillo del dirigente bolognese, il pilota che, sotto la sua presidenza, ha regalato al Cavallino rampante un quinquennio di dominio assoluto della Formula 1. E anche a Montezemolo, in totale segreto, ha fatto qualche regalo speciale.

Quando Schumacher regalò una moto a Montezemolo

È il retroscena, umano e toccante, che l’ex numero uno della Rossa ha svelato ai microfoni di Sky Sport, nel corso di un’intervista rilasciata a Guido Meda per il programma On The Road Again. E che, in questo periodo in cui il leggendario pilota tedesco lotta per riprendersi dalle conseguenze del terribile incidente sugli sci del 2013, ha un sapore particolare da ascoltare per tutti i suoi tifosi che non lo hanno mai dimenticato.

“Schumacher, quando vincemmo il Mondiale nel 2003 o 2004, mi regalò una bellissima Harley-Davidson che quando posso su queste strade adopero ancora”, è l’aneddoto narrato da Montezemolo, che getta un ulteriore sguardo sul lato umano spesso nascosto del sette volte campione del mondo.

Ma nel corso dell’intervista c’è spazio anche per qualche risata. Come quando l’ex presidente racconta i suoi scatti d’ira per le sconfitte in extremis della sua Ferrari: “Io dovevo vedere le gare da solo, ho rotto due televisori! Uno quando Massa perse il Mondiale, una cosa unica al mondo. Pam, l’ho spaccato con un’esplosione. E un’altra volta quando, con Alonso, perdemmo il Mondiale ad Abu Dhabi nel 2012″.