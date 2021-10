Giacomo Agostini torna in pista a 79 anni: l’iniziativa a Misano

Giacomo Agostini rimette la tuta da pilota e farà un giro d’onore con la nuova MV Agusta Superleggera AGO a Misano, dove corre il Motomondiale in questo fine settimana.

Giacomo Agostini è il pilota più vincente nella storia del Motomondiale e il suo nome è indissolubilmente legato alla MV Agusta. Con il marchio italiano ha vinto 7 titoli nella classe 350 e altrettanti in quella 500. Il quindicesimo e ultimo lo ha conquistato poi in Yamaha.

In questo fine settimana si svolge a Misano Adriatico l’ultima tappa in Italia del Motomondiale e anche l’ex pilota sarà protagonista. Infatti, tornerà a indossare la tuta da gara per un giro d’onore storico. Salirà in sella alla MV Agusta Superveloce AGO, nuovo modello prodotto in edizione limitata (ci sono 311 esemplari al mondo) a lui dedicato che debutterà proprio a Misano Adriatico.

Il supercampione Giacomo Agostini di nuovo in pista

L’evento si svolgerà sabato 23 ottobre e Agostini sarà accompagnato da Simone Corsi, pilota che corre per il team MV Agusta Forward Racing in Moto2 e che guiderà la sua F2. La moto del romano e anche quella del compagno di squadra Lorenzo Baldassari nel weekend in Emilia-Romagna avranno la stessa livrea della Superveloce AGO.

I dettagli della nuova moto realizzata da MV Agusta saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà sabato a Misano. Gli appassionati del marchio varesino avranno l’occasione di vederla presentata da una leggenda come Agostini, un quindici volte campione del mondo.