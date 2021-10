La F1 sempre più americana: si candida anche Las Vegas

Il Circus punta ad aumentare il numero di prove in America. Intanto Miami pianifica un cambio di location per il suo GP.

Malgrado il passo indietro del “Baffo” Chase Carey a favore di Stefano Domenicali, la missione di Liberty Media resta la stessa. Far esplodere la F1 anche in un Paese come l’America in cui non ha mai avuto un grande seguito.

E quale miglior soluzione se non aumentare il numero di corse sul territorio? Dopo Texas e Florida, è infatti arrivata la candidatura del Nevada. Stando a quanto riportato da Autosprint, questo weekend a Austin ci sarà una riunione per discutere dell’inserimento di Las Vegas nel calendario 2023.

Una novità, questa, che pare garbare molto alle scuderie. “Sfruttando l’inerzia riusciremo a far crescere lo sport rapidamente”, ha sostenuto il team principal dell’Aston Martin Otmar Szafnauer, ansioso di accogliere un evento in più negli USA per aumentare l’impatto della classe regina sul mercato.

Per capire quanto interesse ci sia negli Stati Uniti per il Circus, basti pensare che Fernando Alonso è riuscito ad aprire un suo negozio a Miami. Nei giorni scorsi l’asturiano si è recato nella città americana per lanciare la SimplyEV, azienda di e-scooter, e-bike e monopattini, legata al 70% al marchio d’abbigliamento del Samurai Kimoa.

Intanto, il sindaco Francis Surarez ha anticipato che prossimamente l’appuntamento verrà spostato dai Miami Gardens al centro. In sintesi replicherà i GP cittadini più classici.

“In futuro diventerà come Monaco, si correrà tra le vie centrarli, in un posto ideale”, ha sostenuto non nascondendo la frustrazione per la soluzione trovata per la prima manifestazione che si svolgerà a maggio 2022.

Sicuramente evitare le strutture fisse e portare le auto nei centri abitati permette di avvicinare pubblico più composito e non necessariamente appassionato. L’obiettivo primario della F1 di oggi.

Chiara Rainis