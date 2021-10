La dedica di Andrea Dovizioso per Valentino Rossi

La dedica di Andrea Dovizioso a Valentino Rossi. Il compagno di box ricorda quanto fatto dal Dottore per il mondo delle due ruote.

Andrea Dovizioso ha il privilegio di condividere il box con Valentino Rossi in questo suo finale di carriera. Dopo tante stagioni con livree diverse ad affrontarsi come rivali, il destino li ha voluti riunire sotto gli stessi colori del team satellite Yamaha prima che il Dottore dica addio alle classe regina. In un giovedì di Misano dove l’attenzione è tutta puntata sul campione di Tavullia, anche il forlivese dice la sua sul connazionale.

Il pensiero del Dovi ritorna alla prima volta in cui ha sentito parlare di Valentino: “Era al suo ultimo anno di minimoto, mentre io ero al primo. Mi ricordo questo campione che correva con questa tartaruga attaccata al casco e mi faceva un po’ effetto, era strano…”. Erano i primi anni in pista, in tenera età, quando il pesarese ancora non era la leggenda di oggi, ma che aveva già un qualcosa di diverso dagli altri.

La rivoluzione ‘valentiniana’

Talento e carisma sono le doti che hanno contraddistinto Valentino Rossi, permettendogli di vincere nove titoli iridati e avvicinare tantissimi tifosi al Motomondiale. “Valentino ha fatto tanta roba, tante cose e tutti i piloti si sono adeguati, lo hanno copiato. Se vai a guardare i dettagli dei suoi primi anni, ha inserito tantissimi aspetti piccoli o grandi, e tutti si sono adeguati a livello di immagine, attitudine e comportamento”.

In conclusione, nell’intervista rilasciata a Sky Sport MotoGP, Andrea Dovizioso ammette lo sconvolgimento che ha saputo portare Rossi nel mondo delle corse a due ruote. “Può piacere o meno, ma un pilota così forte e dinamico ha cambiato tutte le dinamiche del motomondiale”.