Andrea Iannone si becca uno sfottò: “Se tr***i come parcheggi”

Una frase impertinente indirizzata ad Andrea Iannone è diventata virale sui social network. Povero Maniaco…

Chissà se ce l’aveva proprio con lui di persona, se aveva capito a chi si stava rivolgendo, oppure se è stato un messaggio lanciato così, senza un preciso destinatario.

Quel che è certo è che ha colpito nel segno: è nato come un bigliettino anonimo lasciato sul parabrezza di un’automobile e si è trasformato in uno sfottò diventato virale in tutta Italia sui social. Merito della notorietà della sua vittima: Andrea Iannone.

A rilanciare questo episodio, che altrimenti sarebbe passato inosservato, è stato Alvise Rigo, ex rugbista di Serie A italiana oltre che addetto alla sicurezza di molti vip e soprattutto partecipante all’ultima edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, dove appunto sfida sulla pista di danza il Maniaco.

Quel biglietto irriverente ad Andrea Iannone

Ed evidentemente, da amico ma anche da avversario catodico, Rigo non ha visto l’ora di punzecchiare Iannone, immortalando in una storia sul suo seguitissimo profilo ufficiale di Instagram, che conta oltre 22 mila follower, il foglietto che era stato poggiato sotto al tergicristalli della sua auto.

A scriverlo un anonimo passante che si deve essere infuriato per il posteggio, evidentemente non proprio impeccabile, scelto dall’ex pilota di MotoGP. Tanto che ha scritto: “Se tr***i come parcheggi, ora si capisce tutto!”. Concludendo con un lapidario: “Torna in Svizzera!”, che allude proprio alla targa elvetica della macchina di Andrea.

Rigo rincara la dose con una risata: “Giuro che c’era già quando sono arrivato”, commenta nel post. “Sarà vero? Ahi ahi ahi…”. Certo che, indirizzato ad un ragazzo noto, oltre che per le sue imprese sportive, anche per le sue conquiste femminili, da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis, uno scherzo del genere ha colpito nel segno…

