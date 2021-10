Andrea Iannone, prima uscita in tv: “Accetto ogni sfida”

Sabato sera Andrea Iannone ha esordito in TV nel programma ‘Ballando con le stelle’. L’ex pilota sembra pronto alla nuova sfida.

Sabato sera Andrea Iannone ha fatto il suo esordio nel programma di Rai 1 “Ballando con le stelle” dove fa coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Ammazza così il tempo il pilota di Vasto, bandito dalle piste fino alla fine del 2023 per un presunto caso di doping. Ricordiamo che nel novembre 2019 l’allora alfiere Aprilia si sottopose al test antidoping in Malesia e in quelle analisi fu riscontrata la presenza di drostanolone. Il Tas e la WADA gli hanno inflitto una pena di 4 anni, una sanzione accresciuta notevolmente rispetto ai mesi inizialmente stabiliti dalla FIM.

La nuova sfida di Andrea

Il 32enne abruzzese sogna ancora di tornare un giorno a correre nella classe regina, ma difficilmente troverà un team disposto a rimetterlo in corsa dopo una lunga assenza. Ma nell’attesa di pianificare il futuro Andrea Iannone ha esordito in tv nel programma condotto da Milly Carlucci. Ha accettato la sfida nonostante sappia di essere negato per il ballo. “Mi alzo ogni giorno con l’obiettivo di fare qualcosa di meglio… Ma non mi spaventa fare qualcosa che non posso fare affatto. Anzi, suscita grande curiosità. So che è difficile per me. Ma lo faccio lo stesso, voglio dimostrare a me stesso che tutto è possibile”.

L’ex pilota Aprilia ha deciso di mettersi in gioco e non teme l’opinione dei suoi tanti fan, che comunque hanno apprezzato le nuove vesti di ballerino. “Vivo per le sfide. Fa parte di me, altrimenti non avrei potuto fare quello che ho fatto. Faccio sempre quello che mi sento di fare, non mi chiedo cosa succede dopo – ha affermato Andrea Iannone -. Anche se sarebbe ora che si cominciasse a pensare alle conseguenze man mano che si invecchia… Ma a me piace così: lo faccio e basta”.