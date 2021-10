Marquez punta in alto a Misano: “Saremo in una situazione migliore”

Marc Marquez approda a Misano dopo la vittoria di Austin. L’obiettivo è chiudere alla grande questa stagione MotoGP 2021.

Conquistata la seconda vittoria stagionale ad Austin, Marc Marquez punta a chiudere questa difficile stagione al top. Ci riproverà a Misano, dove Honda può contare sui dati raccolti nel primo Gran Premio del mese di settembre e nel test ufficiale. Le previsioni meteo preannunciano temperature sicuramente più basse rispetto al primo round adriatico, ma a cambiare è soprattutto lo stato di forma e mentale del Cabroncito.

Gli obiettivi in casa Repsol Honda

Le condizioni della spalla destra non sono ancora delle migliori, ma negli ultimi week-end di gara ha chiuso sempre tra i primi cinque. Segno che qualcosa sta progredendo nel migliore dei modi. Anche se ormai l’attenzione sembra focalizzata già sulla prossima stagione, al prototipo RC-V 2022 su cui si fondono le speranze del riscatto dell’Ala dorata. “Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po’ di più – ha dichiarato Marc Marquez -. Ora cominciano le ultime tre gare dell’anno, quindi speriamo di poter continuare il trend delle ultime gare e finire bene la stagione. L’ultima gara qui ho avuto una battaglia davvero divertente con Miller e Mir, quindi speriamo di poter combattere ancora una volta”.

Tre top-10 per Pol Espargarò negli ultimi quattro GP, non è certo quello che si attendevano da lui in casa HRC. Ma i problemi tecnici della moto sembrano comuni a tutti i piloti della Casa giapponese. Nella precedente gara di Misano ha ottenuto il settimo posto. “È ora di concentrarsi e finire la stagione con un buon risultato nelle ultime tre gare. C’è un buon potenziale a Misano, soprattutto dopo i test dove abbiamo potuto provare più cose. Anche tutti gli altri hanno trascorso molto tempo a Misano, quindi sarà un weekend veloce dall’inizio. Come sempre dobbiamo lavorare dal venerdì e passare un buon sabato per poter lottare domenica”.