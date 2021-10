Valentino Rossi, persino gli spagnoli gli fanno una dedica incredibile

Per l’ultimo GP nel Motomondiale di Valentino Rossi, il circuito spagnolo ha deciso di fare una dedica molto speciale al campione di Tavullia

Si prepara la grande festa a Misano per Valentino Rossi, che per l’ultima volta correrà davanti ai tifosi sul circuito di casa. E il fan club, come raccontato nelle scorse settimane, ha preparato un evento speciale per lui. Ma in realtà in tutto il mondo ci si sta preparando a queste ultime gare del Dottore in MotoGP.

L’omaggio di Valencia a Valentino Rossi

Dopo questa nuova tappa in terra romagnola, anche il Circuit Ricardo Tormo di Valencia ha infatti deciso di dedicare il poster al campione di Tavullia. Il cartellone speciale è stato svelato alla presenza del direttore generale dello sport Josep Miquel Moya. Insieme a lui alcuni piloti spagnoli come Sergio García e Jaume Masiá, impegnati in Moto3, più Aron Canet e Hector Garzó dalla Moto2.

“Questo Gran Premio sarà un omaggio a Valentino Rossi, che dirà qui il suo addio. Per questo gli abbiamo dedicato il cartellone”, ha detto Moya. Contento anche perché l’addio di Valentino Rossi sarà davvero speciale. Infatti è stato anche annunciato che le gradinate del tracciato valenciano saranno di nuovo piene, vista l’apertura al 100% della propria capienza. “Finalmente il pubblico tornerà sugli spalti – ha commentato -. Verranno mantenute tutte le regole per garantire la sicurezza sanitaria, ma in un contesto decisamente migliore. Riaccoglieremo così migliaia di appassionati per questo atteso evento sportivo, dando nuovamente vita alle gradinate”.

Tutti (e tutto) per Vale alla sua “ultima”

“Sono entrato in paranoia pensando al mio ritiro dalla MotoGP a Valencia”, ha confessato solo qualche tempo fa Valentino Rossi. Ma in realtà per questo ultimo appuntamento si stanno preparando grandi cose, per rendere omaggio a una leggenda del motociclismo.

E questo di Valencia è solo l’ultimo. L’avere un poster con solo lui, senza nessun pilota spagnolo al suo fianco, è un segno di grande rispetto e ammirazione per il pilota di Tavullia. Proprio in una terra che negli ultimi anni, vista l’accesa rivalità con Marc Marquez e Jorge Lorenzo, non è stata sempre “amica” del Dottore. Ma la realtà dice che per il suo addio sarà davvero affluenza record sul tracciato. Perché alla fine Valentino Rossi è una leggenda che va salutata nel miglior modo possibile.

LEGGI ANCHE —> Il giovane pilota che adora Valentino Rossi: “Per me è come un dio”