Il genio della Red Bull cade dalla bici: sottoposto a diverse operazioni

Incidente sulle due ruote per il progettista della Red Bull Newey. Necessari diversi interventi chirurgici per ridurre le fratture.

E’ successo la scorsa estate, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora. A diffonderla è stato il talent scout della Red Bull Helmut Marko che, ai media tedeschi ha riportato come il designer Adrian Newey sia stato vittima di una caduta in bicicletta. Una scivolata non da poco visto che lo ha costretto a saltare Belgio, Italia e Russia, per poi tornare in occasione dell’ultimo weekend di gara in Turchia dopo numerose operazioni chirurgiche e una lunga convalescenza.

“Per noi rappresenta una figura di spicco”, ha affermato il manager austriaco a Sky Deutschland spiegando quanto sia pesato non averlo al box per così tanti GP. “Non sapevamo quanto fosse grave l’infortunio, comunque adesso è di nuovo dei nostri. Non dico che sia in forma al 100%, ma è in grado di svolgere il suo lavoro ed ha individuato subito le difficoltà che abbiamo avuto col set-up”.

Il Texas è amico di Stoccarda

Negli Stati Uniti Max Verstappen avrà dunque un aiuto in più nella sua battaglia contro Hamilton e la Mercedes. Un appoggio tecnico e non solo per cercare di prendere ulteriore margine sull’inglese e possibile, per compiere il sorpasso nella classifica costruttori che vede ancora la Stella al comando.

“Sappiamo che il round di Austin, da quando esiste, è stato sempre una dei preferiti di Lewis”, ha analizzato invece il responsabile della scuderia Christian Horner, consapevole però che gli appuntamenti successivi giocheranno a favore della RB16B. “Ma successivamente arriveranno piste come Messico e Brasile dove sfruttando l’alta quota potremo rivelarci forti come in passato”.

Trattandosi comunque di un mondiale battagliato e incerto, in cui finora i colpi di scena non sono mancati, il dirigente non si sente di fare previsioni. “Non so davvero cosa aspettarmi da queste tre trasferte”, ha chiosato dubbioso.

Chiara Rainis