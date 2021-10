Ricciardo non si nasconde e rivela chi vorrebbe vedere vincitore al termine di questa battagliata stagione 2021 di F1.

Dopo un lungo monopolio cominciato nel 2014, ovvero al principio dell’era ibrida, il Circus sta finalmente vivendo un po’ di animazione. Mai come quest’anno la lotta si sta rivelando serrata e per la gran felicità degli spettatori si è osservato un compattamento delle prestazioni che ha consentito a nomi di secondo piano di mettersi in luce.

Anche per questo, Daniel Ricciardo, tornato al successo con la McLaren nel GP di Monza dello scorso settembre, non ha avuto problemi ad ammettere di tifare per Verstappen per quanto concerne il duello iridato. E non solo perché così facendo terminerebbe l’era di Hamilton, ma anche perché in questa maniera davanti a tutti ci sarebbe un marchio diverso rispetto all’ormai solita Stella.

Vinca il migliore, però…

Interrogato sulla questione da RaceFans.net, l’australiano ha dapprima adottato un approccio diplomatico e imparziale, poi invece ha corretto il tiro.

“La rivalità a cui stiamo assistendo in questo campionato è meravigliosa. Da fan ritengo che Lewis e Max stiano davvero dando tutto e sono più o meno alla pari”, ha asserito inquadrando il testa a testa tra il team tedesco e quello austriaco come una sorta di tira e molla in cui in una gara è più forte uno, e magari in quella successiva l’altro.

“Credo comunque che un po’ tutti abbiano voglia di vedere qualcuno di diverso. Quindi se dovessi scegliere io punterei sull’olandese. Per lui sarebbe il primo titolo e questo è qualcosa di eccitante per chiunque. Insomma, avrebbe il sapore di una bella storia”, ha proseguito senza timore di esporsi.

Giudice supremo della duello rusticano potrebbe tuttavia rivelarsi la sorte. Un rischio che il 32enne di Perth non vorrebbe quale discriminante decisiva. “Se non ci saranno colpi di sfortuna, chi avrà la meglio sarà colui che effettivamente è stato più forte”, ha chiosato.

Chiara Rainis