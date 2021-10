Il motore Mercedes è illegale? Il parere del boss della Williams

Le accuse di irregolarità rivolte dalla Red Bull alla Mercedes continuano a far discutere. Ecco cosa ne pensa il boss Williams Capito.

In un 2021 tiratissimo in cui Hamilton e Verstappen non si stanno risparmiando per concretizzare il rispettivo sogno iridato, Mercedes e Red Bull hanno fatto altrettanto sullo sfondo. Tra ali mobili, pit stop troppo veloci ed escamotage vari per poter primeggiare, l’ultimo sibillino dubbio fatto serpeggiare dalla scuderia energetica nei confronti della Stella è la presenza sulla W12 di un motore dopato.

Ma per quale motivo il team con base a Milton Keynes ha voluto presentare una richiesta di approfondimento sul tema alla FIA? Semplice, perché se fino a poche gare fa il pacchetto telaio RB16B e power unit Honda parevano nettamente più competitivi, improvvisamente c’è stato un avvicinamento. Un recupero anomalo ed eccessivamente repentino che per gli austriaci sarebbe stato figlio di un ritocchino all’intercooler per ottenere prestazioni migliori.

La lettura del team principal Williams

Forse perché interessato, essendo la scuderia di Grove cliente di Stoccarda, Jost Capito si è affrettato a sostenere che la PU sulle auto di Hamilton e Bottas, è la stessa che equipaggia le monoposto di Russell e Latifi.

“Come previsto dal regolamento la Mercedes fornisce a tutti la stessa unità. Per quanto ci riguarda siamo molto soddisfatti. E’ un ottimo prodotto se non il migliore della F1″, le sue parole ad RTL nel tentativo di allontanare le ombre dal proprio fornitore.

Per l’ex dirigente della Volkswagen nel WRC certe accuse sono figlie di una battaglia esasperata spostatasi sul piano della psicologia per innervosire l’avversario. “E’ un po’ come se fosse la ciliegina sulla torta”, il curioso paragone per spiegare con un duello tanto serrato possa deflagrare in comportamenti criticabili. “Credo comunque che i tifosi siano felici di assistere ad un mondiale più combattuto”, ha concluso il 63enne.

Chiara Rainis