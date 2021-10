F1 GP USA: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo la Turchia, il Circus si sposta negli Usa. Ad Austin riparte la lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. E la Ferrari spera nel riscatto

Dopo la MotoGP, anche la F1 sbarca nel continente americano per il GP degli Stati Uniti. Ad Austin una gara importante per le sorti del campionato, visto che ormai mancano pochi appuntamenti alla fine.

Dove eravamo rimasti

Si riparte dopo una settimana di stop da Max Verstappen di nuovo davanti a Lewis Hamilton di soli sei punti dopo il secondo posto rimediato in Turchia alle spalle di Valtteri Bottas. L’inglese però ha fatto vedere che la Mercedes è tornata a grandi livelli e in questo finale di stagione può davvero fare la differenza, come spesso è capitato alla casa di Stoccarda, soprattutto nelle stagioni in cui a contendergli lo scettro era la Ferrari con Sebastian Vettel. La questione affidabilità però può essere il vero ago della bilancia. Infatti in Mercedes c’è ancora il rischio che Hamilton possa cambiare qualcosa nel suo motore dopo quanto visto in Turchia.

Grande interesse anche la sfida al terzo posto, con la Ferrari che, con il cambio dell’ICE sembra essere cresciuta in prestazioni, oltre che in potenza di motore. In particolare la Rossa di Maranello ci tiene a riprendersi quanto buttato a Istanbul, con il podio di Charles Leclerc perso proprio nel finale. Dall’altra parte però c’è una McLaren che rimane avanti di 7.5 punti e spera di ritrovare negli Usa un Lando Norris come quello visto da inizio stagione ma soprattutto un Daniel Ricciardo in forma.

Il programma del GP degli Usa

Il Gp USA F1 2021 sarà trasmesso interamente dalle reti Sky, in diretta e in esclusiva per gli abbonati Sky Sport. Qualifiche e gara saranno visibili poi in chiaro, anche se in differita, sul canale TV8.

Gli orari

Venerdì 22 ottobre

FP1: 18:30 – 19:30, diretta su Sky SportF1 HD

FP2: 22:00 – 23:00, diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 23 ottobre

FP3: 20:00 – 21:00, diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 23:00 – 00:00, diretta su Sky SportF1 HD – Differita su Tv8 alle 23:50

Domenica 24 ottobre

Gran Premio: 21:00, diretta su Sky SportF1 HD -| Differita su Tv8 alle 23:00

