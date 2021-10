Superbike Argentina, Alex Lowes salta Gara 2: il motivo

Alex Lowes non parteciperà a Gara 2 Superbike in Argentina. Un infortunio ha messo KO il pilota Kawasaki a San Juan Villicum.

È terminato in anticipo il round Superbike in Argentina per Alex Lowes. Il pilota del Kawasaki Racing Team è stato dichiarato unfit in seguito alla visita medica effettuata dopo la Superpole Race.

Non prenderà parte a Gara 2 a causa di un problema al polso della mano destra. Si tratta dello stesso che si era infortunato nel weekend a Montmelò. Non è guarito completamente. L’inglese ha stretto i denti, però si è dovuto arrendere. Durante la Superpole Race a un certo punto è crollato proprio a causa di questo.

Lowes anche a Portimao aveva concluso anticipatamente il fine settimana. Aveva disputato le prove libere del venerdì, poi non ha proseguito il round SBK in Portogallo. In precedenza pure a Jerez aveva dato forfait dopo Gara 1.

Il pilota Kawasaki adesso avrà diverse settimane di tempo per migliorare la sua condizione fisica prima dell’ultimo appuntamento del calendario in Indonesia del 19-21 novembre. Il fratello gemello di Sam Lowes vuole concludere bene il Mondiale Superbike 2021, nel quale sperava sicuramente di poter fare risultati migliori. Ha conquistato cinque podi, ma tre sono arrivati nel primo round ad Aragon. In totale dodici piazzamenti in top 5. Speriamo recuperi completamente per l’evento al Mandalika International Street Circuit.