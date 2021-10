Superbike Argentina 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint SBK disputata a San Juan Villicum.

La Superpole Race del round Superbike in Argentina va a Toprak Razgatlioglu. Il pilota Yamaha, dopo Gara 1, si è preso anche questa manche. Sconfitto Scott Redding, che nell’ultimo giro finale ha dato tutto per mettersi davanti e non ci è riuscito.

Gara sprint anonima per Jonathan Rea, che ha concluso al terzo posto e in classifica generale sale a 34 punti il distacco da Razgatlioglu. Fantastico Axel Bassani, quarto con la Ducati del team indipendente Motocorsa Racing. Sesta posizione per Andrea Locatelli, mentre Michael Ruben Rinaldi è ottavo all’arrivo. Appuntamento alle ore 20 italiane per Gara 2 a San Juan Villicum.

SBK Argentina 2021: cronaca della Superpole Race

-10 giri – Razgatlioglu davanti a Redding e Rea al via. Seguono Lowes, Bassani e Locatelli.

-9 – Toprak guida sempre la Superpole Race, tallonato da Redding e Rea. Bassani è attacco a Lowes. Poi ci sono Locatelli, van der Mark, Rinaldi e Gerloff in zona punti.

-8 – Coppia Razgatlioglu-Redding in testa, qualche metro più indietro c’è Rea. Bassani passa Lowes, è quarto. Rinaldi ha superato van der Mark, è settimo.

-7 – Redding va largo e perde su Razgatlioglu, ora ha anche Rea vicino.

-6 – Toprak ha 8-9 decimi di vantaggio su Scott, che ha circa mezzo secondo su Johnny. Bassani sempre quarto, ha preso dei metri su Lowes. Poi il gruppetto Locatelli-Rinaldi-van der Mark-Gerloff.

-5 – Rinaldi in curva 8 supera Locatelli, è sesto.

-4 – Redding si avvicina a Razgatlioglu, mezzo secondo tra loro. Rea è staccato.

-3 – Redding a 4 decimi da Razgatlioglu, che cerca di non lasciare spiragli per eventuali attacchi del rivale. Intanto van der Mark è sesto davanti a Locatelli e Rinaldi.

-2 – Problema per Lowes, che scala fino alla nona posizione. Redding è attaccato a Razgatlioglu

-1 – Scott duella con Toprak, che alla fine in volata si prende il successo.

ALTRA VITTORIA DI RAZGATLIOGLU, BATTUTO REDDING. TERZO REA, STACCATO.

