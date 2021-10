Vettel contro il calendario affollato: “Troppe gare annoiano”

Vettel come Ecclestone. Nuova stoccata del tedesco a Liberty Media e FOM per l’alto numero di GP previsti per il 2022.

Sebastian Vettel non sta risparmiando critiche e appunti alla F1 del presente e del futuro. Alquanto scettico sulla direzione tecnica intrapresa dalla classe regina in termini di motore e carburanti, il quattro volte iridato non ha mancato l’occasione per puntare il dito contro il numero di corse in programma l’anno venturo, a suo avviso eccessivo e immotivato.

Parlando a Motorsport.com il 33enne ha identificato il calendario fitto voluto dai vertici del Circus come una mossa errata e nociva per la serie. “In questo modo i gran premi diventeranno un po’ meno speciali e meno attesi”.

Un altro aspetto da sopracciglio alzato è il sacrificio richiesto al personale al seguito della caravona che, per forza di cose, dovrà stare a lungo fuori casa. “Noi piloti siamo privilegiati”, ha riconosciuto il portacolori Aston Martin, “ma una grossa percentuale dei dipendenti delle squadre arriva in pista il lunedì mattina, dovendo allestire i box, montare le hospitality, preparare le monoposto e tanti altri lavori. In più, terminata la manifestazione inizia il lavoro di imballaggio di tutto il materiale che deve essere riportato nelle sedi”.