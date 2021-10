Superbike Argentina, risultati Superpole: tempi e classifica finale

Superbike Argentina 2021, risultati Superpole: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza dopo le qualifiche a San Juan Villicum.

È andata in archivio la Superpole del round Superbike in Argentina. Il miglior tempo è stato siglato da Scott Redding in 1’37″617. Sarà il pilota del team Aruba Racing Ducati a partire dalla pole position in Gara 1.

In prima fila con lui a San Juan Villicum scatteranno anche Toprak Razgatlioglu con la Yamaha e il sorprendente Axel Bassani con la Ducati del team Motocorsa Racing. Dietro ci sono le Kawasaki di Alex Lowes e Jonathan Rea, con quest’ultimo che nel tentativo finale ha commesso un errore mentre stava facendo un buon crono. Sullo stesso allineamento delle due Ninja ci sarà anche la R1 di Andrea Locatelli.

Terza fila aperta dalla BMW di Michael van der Mark, che al suo fianco avrà la Yamaha di Garrett Gerloff e la Ducati di Michael Ruben Rinaldi. Ottimo undicesimo tempo per Isaac Vinales con la Kawasaki del team Orelac VerdNatura. Quattordicesimo il beniamino di casa Leandro Mercado, caduto con la Honda del team MIE nel suo ultimo time-attack. Deludente Alvaro Bautista, quindicesimo con la CBR1000RR-R Fireblade della squadra ufficiale HRC.

Appuntamento alle ore 20 italiane per Gara 1 SBK in Argentina. Il favorito sembra essere Razgatlioglu, però Redding e Rea proveranno a rovinargli la festa.

LEGGI ANCHE -> Jonathan Rea e il rimpianto MotoGP: “Ha ragione Valentino Rossi”

Superbike Argentina 2021, risultati Superpole: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza