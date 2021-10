Fan di Hamilton compie 105 anni: il campione gli fa una sorpresa

Hamilton sorprende un suo tifoso speciale con una sorpresa. E nel video non risparmia una stoccata ai colleghi ricchi.

Tra i suoi vari impegni in pista e fuori, Lewis Hamilton è riuscito a trovare del tempo libero da dedicare ad un suo sostenitore di vecchia data, tale Len fresco di ben 105 candeline spente per il suo compleanno.

Per rendergli omaggio e ringraziarlo del supporto il #44 si è collegato via web con il figlio David per fargli gli auguri e scambiare qualche chiacchiera. Il tutto immortalato in un video pubblicato sulle pagine ufficiali di Mercedes.

“Ci fai divertire ogni volta che sei in gara”, le parole emozionate dei due, increduli di vedere proprio il loro beniamimo dall’altra parte dello schermo. Noi siamo britannici e siamo fieri di esserlo. Siamo orgogliosi che anche tu lo sia”, hanno aggiunto sottolineando l’atteggiamento umile tenuto dall’asso di Stevenge verso il suo box.

Agganciandosi a questo punto Ham ha voluto ribadire le sue origini da “working class”, ben diverse da quelle di molti giovani che arrivano adesso in F1.

“Da solo non ce l’avrei mai fatta”, ha qunidi dato merito alla sua famiglia per i sacrifici fatti per consentirgli di competere ad alto livello.

Quindi sui ringraziamenti che spende spesso per il personale della Stella, il 36enne ha considerato: “Sono un gruppo fantastico, ma non godono del beneficio dei riflettori come me. Credo sia il minimo che possa fare riconoscergli quanto siano fondamentali per me”, ha concluso.

Al momento il sette volte iridato è secondo nella classifica piloti con un gap ridotto dal leader Mx Verstappen, ma soprattutto ha alle spalle 100 vittorie. Un numero importante da qui al gran finale di Abu Dhabi destinato a crescere.

105 years young! 🙏@LewisHamilton‘s oldest fan, Len, just celebrated his 105th birthday! 🎂🙌 Here’s what happened when he caught up with Len and his son David a few weeks ago. ❤️ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2021

Chiara Rainis