F1 2022, è ufficiale: ventitré GP e una sorpresa per gli italiani

E’ stato pubblicato dalla FIA il calendario della F1 per la prossima stagione. Confermate le 23 gare, ma soprattutto una novità per l’Italia.

Nel 2022 si tornerà come ai vecchi tempi, quando il Bel Paese, nello sport e non solo, contava qualcosa. A conferma della anticipazioni che avevamo fatto qualche giorno fa, nel campionato venturo il Circus farà tappa in Italia in ben due occasioni.

La prima sarà Imola. Con denominazione GP dell’Emilia Romagna, la terra patria della Ferrari, ospiterà il 24 aprile la classe regina finalmente non più come ripiego causa Covid. Quindi, malgrado i dubbi insinuati dal Presidente federale Jean Todt, l’11 settembre si correrà a Monza.

Le date della prossima stagione

Ad aprire il Mondiale sarà il Bahrain, il 20 marzo, poi un altro round arabo a Gedda appena sette giorni più tardi. Terzo appuntamento l’Australia dove si tornerà dopo due anni di assenza per la pandemia, prima della manifestazione all’Enzo e Dino Ferrari.

Un’altra nuova, riguarda il quinto evento in programma, ossia Miami, l’8 maggio, gran premio fortemente voluto da Liberty Media sin dal suo insediamento post Ecclestone. Successivamente la carovana tornerà in Europa, con le solite Spagna e Montecarlo.

A giugno ci si sposterà tra l’Azerbaijan e il Canada, mentre a luglio le gare saranno ben quattro con Inghilterra, Austria, Francia e Ungheria.

Dopo la pausa estiva si riprende da Spa il 28 agosto a da qui nessun colpo di scena, visto che si toccheranno l’Olanda, come detto il Tempio della Velocità, dunque Sochi, per l’ultima volta prima del trasferimento nei pressi di San Pietroburgo, Singapore, Giappone, Texas, Messico, Brasile ed Emirati Arabi, nonostante in ogni occasione ci si lamenti per la noia dei gran premi che regala Yas Marina.

Calendario della F1 2022

20 marzo – Gran Premio del Bahrain – Sakhir

27 marzo – Gran Premio dell’Arabia Saudita – Jeddah

10 aprile – Gran Premio d’Australia – Melbourne

24 aprile – Gran Premio dell’Emilia Romagna – Imola

8 maggio – Gran Premio di Miami – Miami

22 maggio – Gran Premio di Spagna – Barcellona

29 maggio – Gran Premio di Monaco – Monaco

12 giugno – Gran Premio di Azerbaijan – Baku

19 giugno – Gran Premio del Canada – Montreal

3 luglio – Gran Premio di Gran Bretagna – Silverstone

10 luglio – Gran Premio d’Austria – Spielberg

24 luglio – Gran Premio di Francia – Le Castellet

31 luglio – Gran Premio d’Ungheria – Budapest

28 agosto – Gran Premio del Belgio – Spa

4 settembre – Gran Premio d’Olanda – Zandvoort

11 settembre – Gran Premio d’Italia – Monza

25 settembre – Gran Premio di Russia – Sochi

2 ottobre – Gran Premio di Singapore – Singapore

9 ottobre – Gran Premio del Giappone – Suzuka

23 ottobre – Gran Premio degli Usa – Austin

30 ottobre – Gran Premio del Messico – Città del Messico

13 novembre – Gran Premio del Brasile – San Paolo

20 novembre – Gran Premio di Abu Dhabi – Abu Dhabi

Chiara Rainis