Alonso punzecchia la Ferrari: “Ai tempi miei e di Vettel non era pronta”

Fernando Alonso, pilota della scuderia Alpine, ha parlato della sua ex squadra, la Ferrari, e della lotta al titolo tra Hamilton e Verstappen

L’ultimo pilota che è riuscito a vincere il Mondiale di F1 a bordo di una Ferrari è stato Kimi Raikkonen nella stagione 2007. Da quattordici anni, però, a Maranello non si parla più di lottare per un titolo e a nulla è servito ingaggiare grandi nomi come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, sei titoli mondiali in due.

Lo spagnolo, intervistato da F1insider.com, oggi ha detto la sua, spiegando i motivi per cui lui e il suo collega campione non hanno avuto fortuna alla Rossa: “No, non ho mai parlato delle rispettive esperienze in Ferrari con Sebastian. Abbiamo avuto spesso battaglie ravvicinate quando lui correva per la Red Bull e nel 2012 è stato anche un bel po’ fortunato a riuscire a terminare la corsa con la vettura gravemente danneggiata“.

LEGGI ANCHE —> Alonso aiuterà Verstappen a vincere il titolo? La risposta dello spagnolo

Alonso, dal 2010 al 2014 con il Cavallino, ha proseguito: “Entrambi ci abbiamo provato con la Ferrari. A volte siamo andati vicini alla vittoria finale, ma non ce l’abbiamo fatta. Forse la Ferrari non era pronta essere di nuovo campione del mondo ai tempi miei e di Sebastian. Ora hanno cambiato il modo di pianificare e le aspettative non sono più così alte, dato che corrono con piloti giovani. Ora pensano maggiormente sul lungo periodo e non più a breve termine”.

Alonso: “Hamilton e Verstappen due piloti speciali”

Alonso ha parlato anche del duello che sta infiammando il campionato 2021 tra Hamilton e Verstappen: “Sono due piloti speciali che fanno la differenza e ottengono di più dalle prestazioni effettive delle loro vetture. Il resto dei corridori conquista solo risultati che corrispondono alle possibilità delle loro monoposto”.

Lo spagnolo ha proseguito il discorso dicendo che: “Entrambi stanno andando molto forte, difficile dire come finirà. Certo, se avessi io una macchina per vincere punterei sempre su me stesso…”.

LEGGI ANCHE —> La Fia replica alle accuse di Alonso sui presunti favoritismi