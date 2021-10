Ford Focus cambia look: arriva il restyling per il 2022

Ford Focus cambia look per il 2022: novità nel design, soprattutto all’anteriore, e nuove dotazioni tecnologiche.

La Ford Focus cambia volto e si aggiorna non solo nel design ma anche nelle dotazioni tecnologiche. Un restyling necessario per restare al passo con i tempi e con le necessità del mercato, che la mettono in concorrenza con un cavallo di battaglia come la Volkswagen Golf. Le modifiche includono una rinfrescata al look esterno, nuove opzioni di powertrain e infotainment aggiornato.

Il nuovo design riecheggia il recente rinnovamento della Fiesta: il badge Ford è stato spostato dal bordo del cofano sulla griglia allargata. I fari a LED sono ora di serie su tutte le varianti Focus e hanno i fendinebbia integrati. Sarà sempre disponibile con carrozzeria berlina, station wagon e nelle varianti Active, ispirata al SUV, e ST, la sportiva della gamma. Al posteriore i fanali presentano un nuovo disegno interno dei led.

Abitacolo e motori

Nell’abitacolo un importante rinnovamento riguarda l’introduzione dell’ultimo sistema di infotainment Ford Sync 4, incluso un ampio touchscreen da 13,2 pollici montato sul cruscotto, dotato di riconoscimento vocale e con la possibilità di ricevere aggiornamenti software via internet. La Ford Focus ST ottiene cerchi in lega da 19 pollici di serie e anche nuovi sedili ad alte prestazioni che garantiscono un maggiore supporto.

La gamma motori è sostanzialmente invariata, sebbene il motore mild-hybrid da 1,0 litri, denominato Ecoboost Hybrid e disponibile con 123 o 153 CV, sia ora offerto per la prima volta con un cambio automatico a sette marce. Ford ha lavorato per migliorare la praticità della station wagon rinnovando il vano bagagli con un nuovo tappeto che, a suo dire, è più facile da pulire e una rete di carico laterale extra.