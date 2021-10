Chaz Davies ha annunciato da settimane il suo addio alla Superbike. Ma la collaborazione con Ducati potrebbe continuare.

Nel corso del week-end di Superbike a Jerez, il gallese Chaz Davies ha annunciato il ritiro dalle corse a fine campionato. Ma l’alfiere Ducati, che ha trascorso sette stagioni nel team Ducati ufficiale e sta chiudendo la carriera con GoEleven, ha già ricevuto una proposta lavorativa da Scott Redding, che lo vorrebbe come suo coach nel passaggio in BMW. Al momento nessuna risposta.

Chaz ha raccolto una lunga esperienza in sella alla Panigale, si è affermato per tre volte vice campione del mondo. Poi l’arrivo di Michael Rinaldi lo ha costretto a cedere l’angolo di box e a trasferirsi nel team clienti. Ma a Borgo Panigale lo tengono ancora in grande considerazione e non si esclude che la loro collaborazione possa proseguire.

Davies utile al progetto Ducati

Il Direttore Tecnico Ducati Marco Zambenedetti, che ha lavorato per anni con Davies, non esclude che possa diventare collaudatore del marchio emiliano. “Conosciamo le sue capacità. Il suo stile di guida è ovviamente un po’ speciale. Ma potrebbe essere comunque un vantaggio per noi tenerlo – ha ammesso a Motorsport-Total.com -. Gli sono molto grato per il suo contributo al progetto Panigale V2, ma anche al progetto Panigale V4”.

Nel box Ducati sono in tanti a considerarlo parte della famiglia oltre che del progetto. Resta da capire se Chaz Davies voglia dedicarsi solo alla famiglia dopo tanti anni nelle corse o se sarà disponibile ad un incarico “part time”. D’altronde ha lasciato ricordi memorabili che mai nessuno potrà cancellare: “Non dimenticherò Laguna Seca nel 2019 e nel 2017. All’epoca avevamo una verniciatura speciale che preannunciava la fine del motore V2 – ricorda Zambenedetti -. Due anni dopo ha festeggiato la sua prima vittoria con la V4 Panigale. Ho anche ricordato le sue vittorie a Imola 2017. Allora avevamo un numero incredibile di spettatori in tribuna. Quanti bei ricordi con Chaz!”.