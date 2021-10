Hamilton sull’orlo di una crisi di nervi: così litiga con la Mercedes (VIDEO)

La strategia scelta dal muretto Mercedes durante il Gran Premio di Turchia ha fatto perdere la pazienza a Lewis Hamilton, che ha sbottato

Non è stato un Gran Premio di Turchia semplice per Lewis Hamilton: cominciato con la penalità in griglia di partenza per colpa della sostituzione del motore e concluso con il sorpasso in classifica mondiale subìto da parte di Max Verstappen, che è tornato in testa al campionato con sei punti di vantaggio.

L’iridato in carica le ha provate tutte per rimontare, nonostante la pioggia, ma a complicare la sua risalita ci si è messa anche una strategia decisa dal box Mercedes che lui stesso ha esplicitamente criticato. Al contrario di Bottas, Verstappen e Perez, saliti poi sul podio, l’anglo-caraibico non si è infatti fermato ai box tra il 37° e il 38° giro, cercando di rimanere in pista il più a lungo possibile con le sue gomme.

Avrebbe voluto rientrare solo quando fosse stato il momento di montare gli pneumatici da bagnato, ma a sette tornate dal termine è stato costretto, dalle condizioni delle sue coperture e dagli ordini del muretto, a sostituire comunque le sue intermedie. Anche in virtù di questa scelta è scivolato al quinto posto, una posizione che poi ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

Hamilton furioso con il team Mercedes

Ma Hamilton non ha mancato di contestare la tattica in questione, inviando messaggi furibondi all’indirizzo dei suoi tecnici via radio: “Che vi avevo detto? Abbiamo sbagliato”, li ha rimproverati. Il suo ingegnere di pista si è limitato a tagliare corto: “Ne parliamo dopo”.

Ma il nervosismo di Lewis in quel momento era talmente forte che ha rincarato ulteriormente la dose, aggiungendo un “Lasciatemi in pace”, prima di chiudere la radio in faccia alla sua stessa squadra e di trincerarsi dentro ad un pesante silenzio. Il Mondiale di Formula 1 si mette in salita per il sette volte campione e la tensione inizia a salire anche nel garage delle Frecce nere.