Fiat (500)RED, una serie speciale in stile rosso fuoco

Fiat (500)RED è la prima di una serie speciali del Gruppo Stellantis. La versione rosso fuoco anche per 500X, 500L e 500 Hybrid.

La gamma (500)RED sarà la prima di una serie speciali che il Gruppo Stellantis introdurrà per i brand Fiat, Jeep e Ram in collaborazione con (RED), un progetto co-fondato da Bono Vox degli U2 dedito alla raccolta fondi contro virus e pandemie in Africa. Nei prossimi due anni il Gruppo Stellantis devolverà almeno 4 milioni di dollari nella Global Fund.

La versione RED debutterà in questi giorni nelle concessionarie FIAT, a breve la carrozzeria in tinta rossa riguarderà anche le 500X, le 500L e le 500 Hybrid. Anche gli interni saranno all’insegna del rosso fuoco: il sedie dell’autista è di colore rosso, mentre i sedili passeggeri sono neri, ma è possibile richiederla con i sedili tutti neri o tutti rossi. Per la Nuova 500 (RED) elettrica sono previsti anche loghi in tinta ed uno speciale pedale acceleratore in alluminio anodizzato rosso (solo con sedile guida rosso).

Fra le particolari dotazioni quella di un filtro dell’aria ad azione altamente efficace contro batteri e virus, in sintonia con l’obiettivo di RED che mira a lottare contro le pandemie. Negli interni spiccano la fascia plancia e i rivestimenti realizzati con il filato Seaqual, derivato dalla plastica recuperata dagli oceani. Per quanto riguarda i motori saranno due le versioni disponibili: una con potenza da 70 kW e un’autonomia fino a 190 km, l’altra da 87 kW e un’autonomia che arriva fino a 320 km/h.

I prezzi oscillano da 28.800 euro per la berlina a 31.800 euro per la cabrio. Ai clienti che sceglieranno la serie speciale verrà consegnata anche una lettera firmata da Olivier Francois e Bono Vox che darà il benvenuto nella community (RED).

