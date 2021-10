F1 GP Turchia, Qualifiche: tempi e classifica finale

E’ terminata senza pioggia la qualifica della Turchia. Buona prestazione della Ferrari a conferma di quanto mostrato venerdì.

Dopo un FP3 stravolto dalla pioggia che, ovviamente, non ha mostrato i veri valori in campo ha preso il via la sessione di qualifica che decreterà la griglia di partenza del GP della Turchia.

Q1 – Essendo forte il rischio maltempo sono entrati in azione al semaforo verde. Testacoda di Sainz a causa delle gomme fredde. Stessa sorte per la Red Bull di Verstappen . 1’28″079 per la McLaren di Norris, poi Latifi su Williams, ma arriva il compagno di box George Russell è passa davanti a tutti, fino al primo crono di Hamilton con un 1’27″085. 1’25″913 per Bottas.1’25″727 per Leclerc che porta la Rossa in testa a 7′ dalla fine.1’25″486 per Pierre Gasly che si conferma a suo agio all’Istanbul Park. Testacoda per Mazepin. 1’25″033 per Verstappen. A meno 2′ dalla chiusura Vettel a rischio eliminazione. 1’24″585 per Ham.

Bandiera a scacchi! Hamilton precede Verstappen e Gasly. Undicesimo Leclerc. Grandissima prestazione di Schumacher che piazza l’undicesimo crono, scivolando poi in quattordicesima piazza.

Fuori la McLaren di Ricciardo, la Williams di Latifi, le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen e la Haas di Mazepin.

Q2 – Si riparte per la seconda fase. 1’24″142 per Bottas su medie. Uscita sulla ghiaia per la Red Bull di Perez. 1’242002 per Mad Max. Gialle anche per Hamilton che ferma il cronometro sull’1’23″595.A 5′ dalla fine brivido per Leclerc. Il ferrarista si lamenta del feeling con le coperture. A 3′ dalla fine Charles è fuori dalla top 10. Sainz non ha riscontri perché sa che partirà dal fondo griglia per la sostituzione del motore. Stroll fa un po’ di rally sull’erba. Russell spreca l’occasione con una sbavatura a fine giro.

Bandiera a scacchi! Hamilton termina davanti a Bottas e Verstappen. Settimo Leclerc.

Out Vettel con l’Aston Martin, Ocon su Alpine, Russell su Williams e Schumacher su Haas.

Q3 – Tutto è pronto per la tranche conclusiva. I piloti sono in azione con le soft. Bottas in vetta con un 1’23″071, seguito ancora da Ham e Verstappen. Lewis vola e firma un 1’22″868.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton chiude davanti a Valtteri Bottas, che in corsa partirà in testam, e Max Verstappen. Buono spunto fi Leclerc che termina quarto.