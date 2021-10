Superbike, Razgatlioglu incontra Gasly e Tsunoda in Turchia (FOTO)

Razgatlioglu in Turchia ha incontrato Gasly e Tsunoda, piloti di Formula 1 che guidano per il team AlphaTauri di proprietà della Red Bull.

La Formula 1 in questo fine settimana corre in Turchia, la patria di Toprak Razgatlioglu. Il pilota Superbike si è recato a Istanbul e ha avuto un incontro speciale.

Ha incontrato Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, piloti dell’AlphaTauri. Il turco è sponsorizzato dalla Red Bull, quindi l’incontro non è causale dato che AlphaTauri è un marchio dell’azienda austriaca e la scuderia è della medesima proprietà. Con loro tre c’era anche la pallavolista Hande Baladin, schiacciatrice della nazionale.

Chissà se Razgatlioglu seguirà dal vivo la gara di F1 che si disputerà domenica in Turchia. Non essendo impegnato nel Mondiale SBK in questo fine settimana, potrebbe presenziare presso il circuito di Istanbul. Magari assieme al suo mentore e manager Kenan Sofuoglu, con il quale aveva era stato ospite nel paddock MotoGP in Austria.

E a proposito di Turchia, chissà se nel futuro della SBK ci sarà un appuntamento in calendario proprio lì. Erano già circolati dei rumors, però si attendono comunicazioni ufficiali in merito. Con Razgatlioglu in pista, un eventuale evento nel Paese avrebbe certamente un buon richiamo di pubblico.