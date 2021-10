Chicho Lorenzo avvisa Marc Marquez: “Arrivano piloti forti”

Chicho Lorenzo commenta il GP di Austin e prevede una stagione 2022 a grandi livelli, con Marc Marquez che troverà avversari agguerriti.

Dopo il Gran Premio di Austin Chicho Lorenzo ha rilasciato il suo commento attraverso il canale YouTube ‘Motogepeando’, passando in rassegna gli argomenti cardini del week-end: la vittoria di Marc Marquez, l’ascesa di Pecco Bagnaia e la questione sicurezza.

L’incidente avvenuto in Moto3 ha lasciato tutti con il fiato sospeso e solo per puro caso non è avvenuta una tragedia. “Non è stata trovata nessuna soluzione. Secondo me è stato permesso ai piloti di prendersi la mano con tutto il dito. E, naturalmente, devono sfruttare al meglio tutto ciò che hanno a loro disposizione. Quello che abbiamo visto ad Austin, fortunatamente senza conseguenze fisiche, è stato brutale. Il problema per me è sempre chi giudica. Se lasci che la cosa inizi a scaldarsi, fermarla è più difficile. Devi già ricorrere a pesanti sanzioni. Se non lasci che la cosa cresca dal primo momento, hai le idee chiare, ma completamente sfuggito di mano”.

Il tridente Marquez, Quartararo, Bagnaia

Marc Marquez ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale dopo quella del Sachsenring, dimostrando di non aver perso la stoffa del campione. Sebbene la sua condizione fisica non gli consenta di esprimersi ancora al meglio. “Quest’anno sui suoi due circuiti talismani, che sono la Germania e Austin, è riuscito a fare la differenza e a vincere con autorità, senza lasciare spazio a dubbi”.

Fabio Quartararo ha ottenuto un prezioso secondo posto che gli permette di blindare la leadership, ma Pecco Bagnaia sarà un rivale tosto da qui in avanti. “Ha trovato il modo per ottenere il massimo dalla Ducati. È progredito, a poco a poco. In una gara, infatti, ha sopportato la pressione di Marquez fino all’ultimo momento. Ha combattuto con Marquez e con Quartararo nella gara successiva. Ma ha trovato un Quartararo che ha accumulato un vantaggio tremendo che non c’è stato verso di ridurre”, ha concluso il padre di Jorge Lorenzo. “Stanno arrivando piloti molto forti, vedremo quanto sono forti, per resistere a Marquez l’anno prossimo”.