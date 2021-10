Superbike, team Pedercini a San Juan con un pilota argentino

Luciano Ribodino affiancherà Loris Cresson nel team Pedercini Racing in occasione del round Superbike in Argentina. Il pilota realizza un sogno.

Il team Pedercini Racing affronterà il prossimo round Superbike in Argentina schierando un pilota locale al posto di Lachlan Epis. Si tratta di Luciano Ribodino.

Il 27enne di San Francisco, città nella provincia di Cordoba, affiancherà Loris Cresson. Sulla sua Kawasaki ZX-10RR ci sarà il numero 4. Ha vinto due campionati Superbike in Sudamerica nel 2017, quello argentino e quello brasiliano. Quest’anno è in testa alla classifica SBK in patria e punta a conquistare un altro titolo. Nel 2012 aveva già vinto quello Supersport.

SBK Argentina 2021, Pedercini con Ribodino e Cresson a San Juan

Con Ribodino saranno due gli idoli di casa presenti sul circuito San Juan Villicum, dato che ci sarà anche Leandro Mercado del team MIE Racing Honda. Sicuramente a Dorna non dispiace avere un altro pilota locale in azione nel weekend SBK in Argentina.

Il pilota sudamericano è entusiasta per aver ottenuto la chance di esordire nel Mondiale: «Voglio ringraziare Outdo TPR Team Pedercini ed i miei sponsor per l’opportunità di debuttare nel Mondiale Superbike sul circuito di San Juan Villicum. Farò del mio meglio per la squadra, e cercherò di acquisire più esperienza possibile dal weekend di casa. Ho intenzione di godermi ogni momento, perché correre nel Mondiale Superbike è per me un sogno che si avvera».

Lucio Pedercini ha voluto dare un’occasione a Ribodino e spera di vedergli fare buone cose in sella alla Kawasaki della sua squadra: «Siamo lieti di accogliere Luciano nella nostra squadra, nel round che si correrà in Argentina. Quando abbiamo saputo che avevamo bisogno di un nuovo pilota che si unisse a noi ed affiancasse Loris, abbiamo pensato che sarebbe stato logico trovare qualcuno con esperienza di corse in Sud America, e vista la carriera di Luciano lui rappresenta la scelta perfetta. Gli daremo tutto il nostro supporto e siamo felici che un pilota argentino possa debuttare con noi nel Mondiale Superbike, proprio sulla pista di casa».