Pablo Escobar, all’asta una sua Porsche 911 Carrera 3.0 Rsr Iroc

Il narcotrafficante Pablo Escobar quando era in vita ha posseduto anche una Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC, è stata messa all’asta.

Grazie anche alla serie tv Narcos su Netflix è diventato ancora più conosciuto Pablo Escobar, narcotrafficante colombiano tra i più famosi della storia. Fu il fondatore del celebre Cartellino di Medellin e morì a dicembre 1993 per mano della polizia nazionale.

Era talmente ricco che riuscì a entrare persino nella top 10 della classifica Forbes. Possedeva tantissime cose di valore e tra queste c’erano molte auto, diverse delle quali sono finite all’asta nel corso degli anni. L’ultima messa in vendita è una Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC del 1974.

Questa vettura ha gareggiato nella International Race of Champions (IROC), dove venne guidata dal due volte campione indy e due volte Formula 1 Emerson Fittipaldi. Sulla carrozzeria si vedono degli adesivi con il cognome del celebre pilota brasiliano. Era di proprietà dell’ex pilota automobilistico Roger Penske, poi fu venduta John Tunstall che la utilizzò per partecipare a gare IMSA, incluse 24 Ore di Daytona e 12 Ore di Sebring.

In seguito la Porsche 911 Carrera 3.0 RSR passò a Pablo Escobar, che la fece modificare dotandola della carrozzeria della 935 e la mise in gara in Colombia. Dopo la morte del noto narcotrafficante, l’auto tornò negli Stati Uniti e le venne rimontata la carrozzeria originale, con la stessa livrea che utilizzava Fittipaldi. Il sito Collecting Cars fa sapere che tra il 2007 e il 2010 la vettura tedesca è stata restaurata e ciò le ha permesso poi di vincere diversi concorsi.

Questa Porsche monta un motore sei cilindri boxer da 3 litri e possiede un cambio manuale a cinque marce. È dotata di cerchi in lega Fuchs e di un grande alettone posteriore. Il modello del 1974 è stato prodotto in soli 15 esemplari. Questo si trova a Boca Raton, Florida. Per adesso sono state formulate 21 offerte, la più alta è di 856.055 mila dollari.