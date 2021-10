Red Bull avvisata. Mercedes: “In Turchia saremo aggressivi”

Il boss Mercedes Wolff mette subito le cose in chiaro per il weekend di Istanbul sostenendo che il suo team sarà costantemente all’attacco.

Dalla Russia la Stella è tornata casa con un successo e la leadership in entrambe le classifiche. Un bottino decisamente confortante che le permetterà di arrivare in Turchia con il morale alto. Certo, le preoccupazioni per l’affidabilità ci sono, o almeno così il team principal Toto Wolff dice, ma il fine settimana sul Mar Nero, con le 100 vittorie di Hamilton e il ripristino dello status quo dell’era ibrida, ha portato un po’ più di tranquillità al box di Stoccarda.

“Quanto ottenuto da Lewis è una pietra miliare eccezionale”, ha affermato il manager di Vienna ribadendo un concetto espresso già in passato, ovvero che solo quando Ham si sarà ritirato comprenderemo il valore di quanto fatto in F1. “Servirà del tempo per realizzare quanto siamo stati fortunati a far parte di questo cammino con lui”.

Mentre si avvicina a grandi passi, almeno stando a quanto anticipato dallo stesso dirigente, la penalità per la quarta power unit sostituita sulla macchina del #44, la Mercedes si prepara a tirare fuori il massimo dall’appuntamento sul Bosforo. Ciò significa che all’Istanbul Park il target dovrà per forza di cose essere la doppietta così da raccogliere il più possibile.

“La Red Bull ci sta tenendo sul filo, per cui dovremo adottare un approccio aggressivo in modo da raccogliere tutti punti a disposizione. Questo sarà il nostro target per il prossimo evento e per quelli successivi”. ha analizzato il 49enne conscio di quanto ormai ogni gran premio abbia un peso specifico importante.

Per dare un’ulteriore prova alla diretta avversaria di non avere timori per quel che riguarda un confronto ormai quasi alla pari, Wolff ha tenuto ridire come nel suo garage regnino armonia ed euforia.

