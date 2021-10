Razgatlioglu in MotoGP, Bautista è sicuro: Toprak avrebbe un problema

Bautista è stato interpellato su un eventuale futuro approdo di Razgatlioglu in MotoGP. Il pilota Honda Superbike ha un’idea chiara sul turco.

Alvaro Bautista è tra i pochi piloti Superbike ad aver corso in MotoGP e qualche consiglio lo può dare a Toprak Razgatlioglu. Quest’ultimo potrebbe approdare in top class nel 2023 oppure nel 2024.

Lo spagnolo ha corso 158 gare in top class, mettendo assieme tre podi e un quinto posto (nel 2012) come miglior piazzamento finale nella classifica generale. Ha guidato per Suzuki, Honda, Aprilia e Ducati. Non ha gareggiato per Yamaha, che è invece la casa con la quale il turco probabilmente approderà nella classe regina quando verrà il momento.

LEGGI ANCHE -> Isaac Vinales e la morte del cugino Dean: “I giorni più duri della mia vita”

Bautista su Razgatlioglu in MotoGP

Bautista a proposito di un eventuale passaggio di Razgatlioglu in MotoGP ha un appunto da fare: «Sicuramente – riporta Todocircuito.com – le gomme qui ti permettono di fare più cose che in MotoGP. Lì devi essere più calmo e fare linee più pulite. Non credo che in MotoGP i piloti siano meno aggressivi, ma per come Toprak usa le gomme non penso che là potrebbe guidare come fa in Superbike».

Razgatlioglu è un grande staccatore e nel Mondiale SBK è molto difficile superarlo. Il suo stile di guida è abbastanza aggressivo e certamente in MotoGP dovrebbe un po’ modificarlo, perché i prototipi richiedono una gestione ottimale delle gomme. Difficile pensare di poter spingere dall’inizio alla fine senza gestire.

Il tema gomme, comunque, è sempre molto discusso in MotoGP. Le critiche dei piloti non mancano e non è escluso che Michelin faccia qualche cambiamento in futuro. Sicuramente se Razgatlioglu si confermerà come top rider della Superbike, sarebbe positivo vederlo poi in azione nella classe regina. Jonathan Rea gli ha consigliato di sfruttare l’occasione se ce l’avrà, a differenza sua.