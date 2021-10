SBK, Razgatlioglu provoca Rea: “Non cambio il mio stile”

Toprak Razgatlioglu provoca ancora Jonathan Rea dopo la gara di Portimao. Stile di guida aggressivo? Il pilota Yamaha non cambia.

Il fine settimana di Superbike a Portimao ha acceso non poco gli animi in vista dello sprint finale di campionato. Toprak Razgatlioglu e Jonathan separati da 24 punti in classifica a due tappe dalla fine, un finale incandescente che condisce lo show delle derivate di serie. Tra i due contendenti ci sono stati contatti, provocazioni, dichiarazioni al vetriolo… La diplomazia che sembrava contraddistinguere il WorldSBK viene messa da parte.

Il turco della Yamaha ha festeggiato la vittoria nel primo round portoghese con fare provocatorio, il nordirlandese della Kawasaki risponde per le rime dopo la seconda gara. E la sfida tra i due continua anche dinanzi ai microfoni dei media. Johnny, ma anche Scott Redding, hanno criticato lo stile di guida del leader del mondiale, troppo aggressivo in ingresso curva, senza troppo rispetto per gli avversari…

Toprak passa all’attacco

Ma Toprak non si lascia intimidire, anzi. Passa al contrattacco in un’intervista a Speedweek.com e provoca i rivali lanciando un guanto di sfida: “Johnny mi ha toccato in Navarra, ma non ho detto niente. Ora comincia a lamentarsi di me e questo è un buon segno: significa che è molto arrabbiato per come sta andando il campionato”, ha dichiarato Razgatlioglu all’indomani della tappa a Portimao. “Non è nel mio stile parlare così. E non cambierò. Combatterò ogni weekend di gara come prima. Non ho paura, ma forse Scott e Johnny sono intimoriti. Questo non è un problema per me. Questo è il mio stile e non lo cambierò”.

L’atmosfera si è fatta rovente e l’abbiamo visto già in Portogallo con una serie infinita di sorpassi e contatti, con i piloti che provano a mettere pressione sull’avversario anche a costo di causare cadute. “A volte c’è un contatto nelle gare e va bene, sono le corse”, ha aggiunto il leader della Yamaha. “Nella prima gara è stata un po’ dura all’inizio, ma è andata bene. Voleva sorpassare, poi l’ho fatto anch’io, e ora si lamenta. Sono un po’ sorpreso da Johnny. Redding ha sollevato questo problema dopo ogni gara. È una buona cosa”.