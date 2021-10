Romano Fenati torna in Moto2: ufficiale la firma per l’anno prossimo

La Moto2 nel 2022 riaccoglierà Fenati, che ha firmato per il team SpeedUp di Luca Boscoscuro. Il pilota ascolano ha grandi motivazioni.

Romano Fenati nel 2022 tornerà a correre in Moto2. È ufficiale la sua firma con il team SpeedUp di Luca Boscoscuro.

Il 25enne pilota ascolano aveva già corso nella categoria nel 2018, ma dopo la nota azione scorretta nei confronti di Stefano Manzi a Misano Adriatico la sua esperienza nel campionato terminò con anticipo. Dal 2019 è tornato in Moto3 e dallo scorso anno guida per il Max Racing Team di Max Biaggi. Attualmente è quarto nella classifica generale del Mondiale.

Fenati è molto felice di aver firmato per la squadra italiana: «Sono contento di tornare in Moto2 e di farlo con con SpeedUp. Affronteremo la prossima stagione con l’obiettivo di crescere e migliorare per poter essere competitivi sin da subito. Ringrazio Luca Boscoscuro e tutto il team per la fiducia in me. Sono certo che insieme raggiungeremo ottimi risultati».

Luca Boscoscuro crede fortemente nel pilota 25enne ed è convinto che potrà fare un buon lavoro con la sua squadra: «Siamo entusiasti del suo arrivo, perché riteniamo che sia un pilota con un potenziale elevato. Nella prossima stagione lavoreremo assieme per far esprimere a Romano tutto il suo talento. Sono sicuro che con impegno e determinazione si possano conseguire numerosi traguardi».

Fenati dovrà sfruttare al meglio l’occasione che gli è stata concessa. Il fatto di correre per un team italiano è l’ideale. In SpeedUp ci sono esperienza e competenza tali da permettergli di fare bene in Moto2. Dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta alla nuova moto, cosa mai semplice.

Ad affiancare Romano nel box ci sarà Fermin Alderguer, che in questo del 2021 è subentrato a Yari Montella. Il 16enne di Murcia è stato campione CEV Moto2 lo scorso anno e Boscoscuro crede molto anche in lui per il futuro. Ad Aragon ha ottenuto un ottimo settimo posto.