Superbike, Kawasaki perde Lowes: non gareggerà a Portimao

Lowes è unfit, non può gareggiare a Portimao. Il team Kawasaki Superbike ha ufficializzato che il compagno di Rea non sarà in pista oggi e domani.

Kawasaki ha annunciato ufficialmente che Alex Lowes non proseguirà il round Superbike in Portogallo. Dopo aver partecipato alle prime due sessioni di prove libere disputate venerdì, non sarà in pista né oggi né domani a Portimao.

Il pilota inglese ha ancora dei problemi alla mano destra ed è stato dichiarato non idoneo a correre. Soffre ancora le conseguenze dell’incidente rimediato nell’appuntamento di Montmelò. Già a Jerez aveva potuto partecipare solo a Gara 1, saltando la seconda manche. A Portimao si è dovuto fermare ancora prima, non partecipando neanche alla FP3.

Lowes ha fatto solo cinque giri nella prima sessione di prove libere SBK a Portimao, poi nella seconda ne ha effettuati quattordici. Era stato particolarmente veloce, risultando il secondo nella classifica dei tempi combinati con soli 191 millesimi di distanza dal compagno Jonathan Rea.

Proprio Rea sarà dispiaciuto dell’assenza di Alex in questo weekend in Portogallo. L’inglese poteva essere un suo alleato contro Toprak Razgatlioglu, togliendo magari dei punti al turco. Sembrava particolarmente competitivo a Portimao e avrebbe potuto disputare un fine settimana di ottimo livello. Una perdita che può pesare sia per Johnny che per Kawasaki. La casa di Akashi attaccherà a una punta sola oggi e domani. Il sei volte campione del mondo Superbike dovrà vedersela da solo.