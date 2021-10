Jonathan Rea caduto in Gara 1 Superbike a Portimao. Dopo l’incidente, il pilota Kawasaki è stato portato presso il centro medico per un check. Arriva un primo responso.

Colpo di scena sorprendente al quinto giro di Gara 1 Superbike a Portimao, quando Jonathan Rea è caduto all’ultima curva mentre era leader della corsa. Non ce lo si aspettava affatto.

Brutto incidente per il campione del mondo in carica, che ha lasciato anche tanti punti a causa di questo ritiro. Toprak Razgatlioglu ha vinto la manche ed è volato a +45 nella classifica generale. Un colpo terribile per il pilota Kawasaki, che domenica in Superpole Race e Gara 2 proverà a recuperare dei punti sul rivale per potersela giocare meglio negli ultimi round in Argentina e Indonesia.

Dopo la scivolata, Rea è stato portato al centro medico per degli accertamenti. Sono state riscontate multiple contusioni e un’abrasione al gomito sinistro. Domattina prima del warmup ci sarà una nuova vista alla quale Johnny si sottoporrà per capire se sarà nelle condizioni idonee per gareggiare.

La sensazione è che il pilota Kawasaki ce la farà. Anche se magari non sarà al 100%, non vorrà assolutamente mancare alle ultime manche del round SBK di Portimao. Non vuole rendere le cose facili a Razgatlioglu nella corsa al titolo mondiale. Darà tutto fino all’ultimo per cercare di tenersi la corona iridata.

