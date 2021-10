Il boss Alfa Romeo avvisa Giovinazzi: “Ha solo una chance”

Il futuro di Giovinazzi in F1 resta incerto e a 7 GP dal termine riceve un aut aut dalla dirigenza Alfa Romeo.

Negli ultimi eventi ha dato prova di avere un ottimo spunto veloce e sul giro secco di non avere nulla di meno rispetto alla concorrenza armata di auto più competitive. Eppure Antonio Giovinazzi non è riuscito a convincere i vertici Alfa Romeo, complice anche la sfortuna che lo ha spesso colpito in gara, impedendogli di confermare le premesse.

Se poi a ciò si aggiunge che, al suo posto, potrebbe arrivare tale Guanyu Zhou, dotato di valigia finianziata dal governo cinese, beh, per il pugliese, la questione si mette davvero male.

La posizione del Biscione su Bon Giovi

Stando ai recenti commenti del boss Frederic Vasseur il team non avrebbe fretta di decidere chi affiancare a Valtteri Bottas nel 2022, ma tuttavia, proprio questo stato di cose potrebbe incrementare la pressione sul pilota italiano, chiamato, inevitabilmente, a mostrare di valere il rinnovo.

“Solo lui può provare di saper fare un buon lavoro e migliorare”, ha dichiarato il manager francese a Racer. “Sarebbe stato molto peggio se fosse stato alla finestra ad aspettare”.

In pratica, per il 27enne da qui in avanti si alzerà la pressione, l’attesa. Un errore e il rischio è di aver servito su un piatto d’argento l’eventuale licenziamento a favore del driver asiatico. “Antonio può vantare un’opportunità e dovrà prenderla al volo”, ha infine considerato secco il transalpino, tuttavia felice di averlo visto progredire in qualifica. Per il corridore di Martina Franca, quindi, i prossimi appuntamenti saranno cruciali. Ciò che dovrà fare è stare lontano dagli incidenti e dagli sbagli grossolani.

Per il resto, vedremo se la richiesta del Presidente dell’ACI Sticchi Damiani al Governo italiano di dare una mano al nostro unico portacolori nel Circus cadrà nel vuoto o sortirà effetto, anche se pare poco realistico che il Bel Paese possa avere la meglio sulla prima potenza al mondo.

Chiara Rainis