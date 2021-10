Pol Espargarò felice della nuova Honda: “Ecco la differenza più grande”

Pol Espargarò da Austin ha espresso le sue sensazioni sulla nuova Honda RC213V guidata nel test MotoGP a Misano. Il pilota è fiducioso.

Non è stato un primo anno facile quello di Pol Espargarò con la Honda. Era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato, però sicuramente sperava di essere maggiormente competitivo.

In questo campionato è stato il quinto posto di Silverstone il miglior piazzamento ottenuto. Troppo poco per un pilota che guida per il team Repsol e che nel 2020 era salito cinque volte sul podio con la KTM. Tanto lavoro da fare per migliorare ed essere più competitivo l’anno prossimo.

Pol Espargarò commenta la nuova Honda

Per fare passi avanti nel 2022 è fondamentale che la Honda porti in pista un pacchetto migliore, così da consentire ai piloti di esprimere il loro reale talento. Un primo assaggio lo si è visto nell’ultimo test a Misano Adriatico, dove è stata portata una nuova RC213V.

Pol Espargarò, ora impegnato a Austin per il Gran Premio delle Americhe, ha avuto buone impressioni: «La differenza più grande non era nel motore – riporta todocircuito.com – che comunque era buono. Il passo principale lo abbiamo fatto in tutte le aree, sulla moto al completo. Dalle foto si vede che è molto diversa in tutti i settori. Anche il motore è differente, però la differenza più grande non è quella. Bensì l’aerodinamica e il telaio».

Il test a Misano è stato utile anche per effettuare progressi riguardanti il campionato MotoGP 2021: «Ho trovato delle cose che ci hanno aiutato molto e speriamo che anche ad Austin siano utili. Stiamo cercando di sfruttare i concetti del 2022. A causa del regolamento non possiamo apportare tutte le modifiche della nuova moto, ma cerchiamo di copiare il più possibile».

Espargarò sa che Marc Marquez sarà molto forte in questo weekend in Texas e spera di poter dire la sua con l’altra Honda del team Repsol: «Sarà interessante capire come Marquez va forte qui, se è per lui o per la moto. Sono convinto che voli perché la moto non va da sola. Lui è velocissimo, ma sono curioso di vedere come andrà la Honda».