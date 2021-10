MotoGP Austin, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

La seconda sessione di prove libere MotoGP ad Austin si chiude con il miglior tempo di Marc Marquez che si conferma il favorito per la gara.

La seconda sessione di prove libere si tiene sull’asciutto sin dalle prime fasi e con temperature dell’asfalto che si sono innalzate fino a 41° C. Marc Marquez dopo il miglior crono nelle FP1 parte subito alla grande segna uno strepitoso 2’05″156 che scava un vuoto dagli inseguitori. Nulla da fare per Valentino Rossi che continua a gravitare nei bassifondi di classifica insieme al connazionale Danilo Petrucci, mentre Andrea Dovizioso fa qualche passo avanti e si avvicina alla top-10.

Le condizioni dell’asfalto sono davvero al limite della sicurezza per le moto che si vedono scodinzolare sui vari dossi che costellano il COTA e sui vari tipi di asfaltatura seguenti ai vari interventi avvenuti negli ultimi tempi. In casa Ducati si lavora molto sul setting e in ottica gara, i due alfieri del team factory riescono ad entrare nei primi dieci e il lavoro di rifinitura è rimandato a domattina nelle FP3. Nel time attack finale è ancora Marc Marquez a mettere il timbro sul best lap in 2’04″164, chiudendo con un vantaggio di appena 15 millesimi su Jack Miller e di due decimi su Fabio Quartararo autore di un ottimo giro con la hard all’anteriore e la soft al posteriore. A seguire le Honda di Pol Espargarò e Taka Nakagami, sesto Pecco Bagnaia. Chiudono la top-10 Jorge Martin, Johann Zarco, Alex Rins ed Enea Bastianini. Cadute per Iker Lecuona, Aleix Espargarò e Miguel Oliveira.