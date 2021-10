Iker Lecuona, c’è la firma sul nuovo contratto: ecco dove correrà

Iker Lecuona correrà per la prima volta ad Austin con una MotoGP. Il suo futuro è ormai concordato, ma l’annuncio arriverà non prima di Misano.

Iker Lecuona arriva ad Austin nella speranza di continuare la scia di buoni risultati raccolti nelle ultime gare. Sono le sue ultime uscite in MotoGP con la KTM, ha firmato un nuovo contratto, ma per il momento non vuole renderlo ufficiale, anche se tutti i rumor puntano alla Honda ufficiale nel campionato mondiale SBK. “Spero a Misano di poterlo annunciare. Tutto è chiuso, sono felice, ma alla fine non decido io quando dirlo. È la squadra. Lo diremo quando vorranno, ma speriamo non più tardi di Misano. Tutti lo chiedono e c’è anche la voglia di dirlo. Speriamo che a Misano possa dire qualcosa”.

Il week-end di Austin

Per il pilota spagnolo sarà la prima volta ad Austin con la MotoGP: “Il circuito mi piace, è uno dei miei circuiti preferiti. Ho fatto abbastanza bene negli anni precedenti. Le condizioni meteo non sono molto clementi, e anche quelle del circuito. Sembra che siano simili a quelli del 2019. Dovremo aspettare per vedere il tempo e le condizioni del circuito”. In questi giorni è prevista pioggia e potrebbe complicare il lavoro di team e piloti. “Sul bagnato me la cavo bene. Sono contento che piova questo fine settimana dopo aver sofferto molto a Misano. Non mi lamenterò. È un circuito che, sia asciutto che bagnato, mi piace. Non ho mai corso con la pioggia ma mi piace”.

Il rischio è di dover provare sul bagnato e ritrovarsi poi a correre sull’asciutto. Ma Iker Lecuona non ha nulla da perdere: “Se è così per noi, è lo stesso per gli altri. Non ci sono scuse. Devi mettere le batterie, sfruttare al massimo il tempo sia se sarà bagnato che asciutto. Guardando alla gara vedremo come andrà. Abbiamo due giorni davanti”.