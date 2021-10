Auto elettriche, il caricabatterie Abb con numeri da record

L’azienda elvetica Abb lancia un caricabatterie per auto elettriche da record: veicoli al 100% dell’energia in soli 15 minuti e non solo.

Il settore delle auto elettriche continua a fare passi da gigante, anche se i consumatori devono fare i conti con costi ancora elevati e difficoltà di ricarica. Verso questa ultima esigenza viene incontro un’invenzione dell’azienda svizzera Abb che ha quasi portata record. Infatti ha lanciato il caricabatterie per auto elettriche più veloce al mondo, in grado di caricare fino a quattro veicoli contemporaneamente e può caricare al 100% qualsiasi auto elettrica in 15 minuti.

Frank Muehlon, presidente della divisione E-mobility di Abb, sottolinea l’importanza di questa novità per i governi di tutto il mondo che portano avanti politiche pubbliche che favoriscono i veicoli elettrici e richiedono insistentemente infrastrutture di ricarica che siano veloci, convenienti e facili da usare. Il nuovo caricabatterie ha una potenza massima di 360 kW e sarà disponibile in Europa dalla fine del 2021 e negli Stati Uniti, in America Latina e nelle regioni dell’Asia Pacifico nel 2022.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, il numero di veicoli elettrici immatricolati è aumentato del 41% a livello mondiale e nel corso del 2020 ha raggiunto quota 3 milioni di auto, nonostante la flessione dovuta alla pandemia. Nel 2021 il trend di vendite di auto elettriche è aumento del 140 per cento nei primi tre mesi dell’anno.