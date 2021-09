SBK, Alvaro Bautista: “A Portimao resettiamo tutto”

Alvaro Bautista proverà a risalire sul podio a Portimao, dopo i buoni risultati di Barcellona e Jerez. Ultimo GP europeo con la Honda.

Alvaro Bautista ci riproverà a salire sul podio a Portimao, dopo i podi in gara-2 a Jerez e in Superpole race a Barcellona. Sarà l’ultimo impegno europeo stagionale per lo spagnolo, prima della doppia trasferta in Argentina e Indonesia dove farà capolinea questo entusiasmante campionato SBK. Poi per Alvaro sarà l’addio alla Honda per ritornare alla sua vecchia casa Ducati, dove proverà a risalire in classifica con la Panigale V4R.

Per lui è un buon momento e la pista portoghese sembra fatta a sua misura, anche se dovrà fare i conti con una concorrenza molto agguerrita formata da Razgatlioglu, Rea, Redding, Rinaldi, Lowes e Locatelli. Ma Alvaro Bautista può contare su una lunga esperienza e una CBR 1000RR-R che pur fra molte difficoltà sembra in crescita. L’obiettivo è provare ad agguantare l’ottava piazza in classifica detenuta da Garrett Gerloff a +1. “Arriviamo a Portimao dopo due fine settimana positivi in termini di prestazioni e risultati. L’anno scorso siamo stati competitivi in Portogallo, e la moto è migliorata da allora, ma resetteremo tutto e andremo lì con la mente libera. Abbasseremo la testa, continueremo a lavorare e punteremo a partire con il piede giusto già venerdì. E poi, se possiamo lottare per altri top-five o per il podio, sarebbe fantastico”.

Ultime gare in sella alla Honda anche per Leon Haslam che in questa stagione ha raccolto 104 punti e gravita in 13esima posizione. “Portimao è una pista davvero buona e, anche se non abbiamo fatto dei test quest’anno, è un circuito in cui ho fatto bene in passato. Abbiamo visto che abbiamo bisogno di continuare a lavorare per risolvere alcuni problemi che abbiamo avuto nelle ultime gare. Ma non vedo l’ora di correre su questa pista e rende sempre alcune gare emozionanti”.