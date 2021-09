Fabio Quartararo non pensa al titolo: obiettivo chiaro ad Austin

Quartararo si approccia al weekend MotoGP di Austin senza cambiare mentalità rispetto a Misano. Il pilota Yamaha ha le idee chiare.

La MotoGP torna ad Austin e l’obiettivo di Fabio Quartararo sarà quello di confermarsi sul podio. Quella texana potrebbe non essere una pista facile per la Yamaha, che non ha mai vinto lì dal 2013 a oggi.

Nel 2018 all’esordio in MotoGP il pilota francese chiuse al settimo posto con la M1 del team satellite Petronas SRT. Il leader della classifica generale sa che probabilmente ci sarà un Marc Marquez in grande spolvero con la Honda, ma bisognerà capire che livello avrà la Ducati, soprattutto con Francesco Bagnaia.

MotoGP, Quartararo ha idee chiare per Austin

Quartararo al sito ufficiale Yamaha ha espresso i suoi pensieri in vista al Gran Premio delle Americhe 2021: «Iniziato il weekend di Austin con 48 punti di vantaggio, poi avremo altre tre gare. La mia mentalità rimane la stessa di Misano. Inizialmente il mio obiettivo era quello di non pensare al campionato fino al GP di San Marino, ma ho deciso di continuare così. Credo sia la cosa giusta per me.».

Il pilota del team Monster Energy dice di non voler pensare troppo al Mondiale MotoGP, il suo obiettivo è chiaro anche per Austin: «Voglio lottare per vincere se posso. Avevo questa idea da inizio anno. Non importa se combatto per il titolo o no, voglio vincere. È stato così a Misano e voglio che resti così».

Il francese non vuole mettersi troppa pressione addosso e fare calcoli. In Texas intende battagliare per la vittoria, se gli sarà possibile farlo.