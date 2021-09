La morte di Dean Berta Vinales spinge Dorna e FIM a prendere provvedimenti per evitare la scia di tragedie in pista. Ma sarà sufficiente?

La morte di Dean Berta Vinales spinge a riflettere sulla scia di tragedie che continuano a verificarsi in pista. I livelli di sicurezza stanno raggiungendo livelli altissimi, ma dinanzi a certe dinamiche è impossibile evitare il dramma. Ma adesso FIM e Dorna stanno studiando nuove misure per cercare di evitare che le tragedie non siano così frequenti. QUanto successo sul circuito di Jerez nella gara di Supersport spinge a riflettere e a prendere tutti i provvedimenti possibili e immaginabili.

Nella stagione 2021 hanno perso la vita Dean Berta Vinales (15 anni), Hugo Millan (14 anni) e Jason Dupasquier (19 anni). Secondo quanto riportato da AS la Dorna e Federazione Internazionale stanno studiando varie ipotesi, tra cui aumentare di un anno l’età minima per partecipare alle gare del Motomondiale e della Superbike; ridurre il numero di piloti in griglia; avvisare i piloti istantaneamente con un segnale luminoso sul display delle loro moto delle cadute degli altri piloti in modo da togliere il gas.

Dal 2022 l’età per partecipare ad un Mondiale potrebbe quindi essere innalzata a 17 anni. Ridurre il numero di partecipanti sarà difficile per il prossimo anno: in MotoGP si contano 22 piloti in griglia e ce ne saranno 24 l’anno prossimo, la Moto2 ne ha 30 e la Moto3 altri 30. Nella gara SSP 300 in cui sabato scorso ha perso la vita Dean Berta Vinales sono stati 42 i piloti presenti alla partenza, un numero molto alto.

Avvisare istantaneamente telematicamente i piloti con un segnale luminoso sul ‘display’ delle loro moto delle cadute di un altro pilota in pista impiegherebbe troppo tempo per entrare in funzione. Il vero rimedio sarebbe quello di evitare che le moto in griglia siano sempre più simili, costringendo i piloti a lotte serrate pur di ritagliarsi una fetta di gloria. E su questo non c’è nulla sul tavolo…