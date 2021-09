Iker Lecuona, regalo per suo padre prima di andare ad Austin

Iker Lecuona ha reso felice suo padre con un regalo davvero speciale prima di partire per gli Stati Uniti.

Iker Lecuona è approdato negli Stati Uniti per gareggiare nel prossimo Gran Premio di Austin in sella alla sua KTM RC16. Ultima stagione in classe regina per il giovane spagnolo che nei prossimi giorni potrebbe annunciare il passaggio nel campionato Superbike con il team HRC. L’obiettivo è continuare a rincorrere il suo primo podio in MotoGP, proseguendo la scia di buoni risultati che sta seminando nelle ultime gare.

Inseguirà il suo sogno fino a Valencia, con la speranza di lasciare un grande segno in questa esperienza con il marchio austriaco, che lo ha estromesso forse con troppo anticipo, senza dargli il tempo di prendere pienamente possesso di questa moto. “Non andiamo ad Austin da molto tempo” , ha commentato Iker Lecuona. ” Ricordo che nel 2019 c’erano tante buche, quindi non era facile correre lì. Sarà anche la prima volta che correrò con una MotoGP. Venerdì il mio primo obiettivo è imparare molto velocemente la pista e cercare di lottare per le prime posizioni. Dobbiamo aspettare per vedere come saranno il tempo e le condizioni dell’asfalto”.

Prima di partire per gli Stati Uniti, Iker e la sua famiglia hanno fatto una grande sorpresa a suo padre Txema, un vero motociclista amante delle avventure sulle due ruote: una BMW 1250 GS nuova di zecca nella versione speciale 40 Year Edition GS. “La tua faccia felice dice tutto, ti meriti questo e altro per tutto quello che mi hai dato e insegnato in tutta la mia vita”, ha scritto Iker Lecuona si social allegando alcune foto. Un regalo che tanto è piaciuto a suo padre rendendolo davvero felice.