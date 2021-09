Hamilton, in Red Bull gongolano: può arrivare una penalità

Per Lewis Hamilton potrebbe arrivare presto a sorpresa una penalità. Ad auspicarlo sono quelli della Red Bull che hanno una convinzione.

Lewis Hamilton vuole ardentemente portare a casa un altro titolo iridato. L’inglese con questo supererebbe finalmente Michael Schumacher diventando il pilota più vincente nella storia di questo sport. Per farlo però avrà bisogno di battere un osso durissimo come Max Verstappen. L’olandese sinora ha dato del filo da torcere al britannico.

La lotta tra i due si sta giocando veramente al millesimo. Domenica scorsa Hamilton aveva sulla carta un match ball con Verstappen che partiva ultimo, ma l’olandese è stato autore di una gara straordinaria chiudendo infine alle spalle proprio del britannico. Siamo certi che da qui alla fine continueranno a dare spettacolo.

Hamilton in difficoltà? In Red Bull ci sperano

In Red Bull però gongolano perché potrebbe arrivare presto una penalità per Lewis. Secondo i calcoli fatti dal team austriaco, infatti, l’inglese molto presto sarà costretto a montare un nuovo motore proprio come fatto dallo stesso Max in Russia. Se il team principal Horner per ora nicchia sull’argomento, di diverso avviso è invece Marko.

L’ex pilota infatti ha raccontato ai microfoni di Sky: “Spero che le nostre informazioni siano corrette. In base a ciò Lewis dovrà cambiare di nuovo il motore. Passare dall’ultimo posto al podio non è così semplice. Nelle prossime piste noi saremo in vantaggio”. Effettivamente sia in Brasile che in Messico, negli ultimi anni, la Red Bull si è sempre ben disimpegnata. Staremo a vedere nelle prossime settimane, ma siamo certi che quei due lì daranno spettacolo dal primo all’ultimo giro di questo intenso ed emozionante campionato di F1. La previsione di Marko in ogni caso sembra abbastanza affidabile.

Antonio Russo