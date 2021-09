McLaren Ricciardo Edition 720S, edizione limitata per la vittoria a Monza

McLaren Ricciardo Edition 720S verrà realizzata in soli tre esemplari per celebrare la vittoria della scuderia al Gp d’Italia.

McLaren sfornerà tre esemplari unici di una supercar denominata Ricciardo Edition 720S, in onore del pilota del team McLaren di Formula 1 che ha recentemente permesso, assieme a Lando Norris, di conquistare una storica doppietta al Gran Premio d’Italia. Tanti i riferimenti alla monoposto di F1 realizzati ad hoc dalla McLaren Special Operations (MSO) in collaborazione con i concessionari McLaren di Melbourne e Sydney.

Sarà basata sulla nota piattaforma della 720S lanciata nel 2017, sarà spinta da un motore 8 cilindri da 4,0 litri sovralimentato con due turbocompressori attuati elettricamente, come avviene nelle monoposto del Circus, capace di erogare una potenza di 720 CV, donde deriva la denominazione. Le prestazioni sono di livello top, con una velocità massima stimata intorno ai 341 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

Una supercar da F1

Ispirata alle McLaren di Formula 1 anche la verniciatura in Papaya Spark e Burton Blue, ma ci sono alcuni dettagli che renderanno unici questi esemplari a tiratura limitatissima, come gli spoiler in fibra di carbonio con incisa la firma di Ricciardo, le targhe con la dedica ‘Uno dei tre’, il numero di gara 3 di Daniel Ricciardo sulle porte e sulle fiancate anteriori la bandiera australiana. George Biggs, direttore esecutivo commerciale McLaren, ha presentato la McLaren Ricciardo Edition 720S con parole di entusiasmo: “La determinazione incessante e la ricerca dell’eccellenza di Daniel Ricciardo sono qualità che riflettono perfettamente l’etica della nostra azienda. Dopo la grandissima prestazione della McLaren con una storica doppietta per il team al Gran Premio d’Italia, è il momento perfetto per rivelare questa serie limitata per celebrare il pilota australiano”.

Anche il pilota australiano Daniel Ricciardo si è detto più che soddisfatto di far parte del team britannico dal momento che “uno dei grandi privilegi di guidare per la McLaren è di potersi mettere al volante di molte esaltanti supercar del marchio e, sebbene ognuna offra qualcosa di unico, la 720S è il punto di riferimento assoluto”.